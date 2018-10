romadailynews

: Fontana: trasformiamo rabbia in azione, rinforzare prevenzione: Roma – “L’indignazione e la… - romadailynews : Fontana: trasformiamo rabbia in azione, rinforzare prevenzione: Roma – “L’indignazione e la… - PDLIMBIATE : RT @PDMONZABRIANZA: Snia di Varedo. Trasformiamo l’area in un centro produttivo e di ricerca. Ponti (PD) Chiediamo ufficialmente alla Giunt… - PDMONZABRIANZA : Snia di Varedo. Trasformiamo l’area in un centro produttivo e di ricerca. Ponti (PD) Chiediamo ufficialmente alla G… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Roma – “L’indigne laper i fatti di San Lorenzo devono farsi. A questo riguardo stiamo ultimando un nuovo accordo tra il Dipartimento per le politiche antidroga e la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, organo interforze del Ministero dell’Interno. Uniamo gli sforzi per rafforzare sempre piu’ i sistemi dellae del contrasto e per stringere il cerchio attorno ai trafficanti di morte”. Lo annuncia il Ministro per la Famiglia e le Disabilita’, con delega alle politiche antidroga, Lorenzo. “L’accordo di collaborinteristituzionale tra Dipartimento e Dcsa, che ringrazio, prevede il potenziamento delle attivita’ die contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, il rafforzamento dei sistemi di scambio di informazioni, l’incremento delle segnalazioni di ...