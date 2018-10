Foa alle strette

Marcello Foa nuovo presidente della Rai e si lavora già alle nomine : Marcello Foa è il nuovo presidente della Rai. Dopo lo stop del 1 agosto, la Vigilanza dà il via libera alla sua nomina: 27 i voti favorevoli, compresi quelli decisivi di Forza Italia, frutto del 'patto di Arcorè tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, tre i no, una scheda bianca e una nulla. Raggiunto il quorum di legge, alle 14 l'ex giornalista del Giornale siederà nella nuova veste al tavolo del cda e la Rai ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Foa presidente Rai - Tria risponde alle critiche (27 settembre 2018) : Ultime notizie di oggi 27 settembre 2018, ultim'ora: Foa presidente Rai, Tria risponde alle critiche del governo, i risultati della Serie A in attesa delle Ultime partite(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 05:20:00 GMT)

Vigilanza Rai sospesa dopo replica Foa. Alle 19 si vota : Roma, 26 set., askanews, - E' stata sospesa, come previsto dal calendario dei lavori approvato dall'ufficio di presidenza, la commissione di Vigilanza Rai nella quale Marcello Foa 'ha avuto l'...

Cda Rai pronto alle nomine. Ma è ancora battaglia legale su Foa : Non è ancora arrivato il tormentato via libera della Vigilanza, e già su Marcello Foa si abbatte un fuoco di fila. Lettere, critiche, ricorsi. Un piccolo antipasto per capire l'accoglienza che verrà riservata al neo presidente Rai se verrà confermato. I giochi sembrano fatti, mercoledì alle 19.30 si (ri)voterà a San Macuto e tranne impensabili colpi di scena arriverà il parere favorevole dei due ...

Renzi : “Fronte da Macron a Tsipras unito alle europee”. E sulla Rai : “Foa è di parte” : “Macron, i Verdi, i liberali e Tsipras devono andare insieme? Assolutamente sì“. Matteo Renzi torna a Porta a Porta e lancia l’appello per un fronte progressista unito alle elezioni europee del 2019. E indica il candidato: “Per me dev’essere Frans Timmermans, socialista olandese, che ora è vicepresidente”, dice a Bruno Vespa, nella puntata che andrà in onda stasera su Raiuno. E di Europa Renzi parla anche ...