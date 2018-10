Fine vita | Di Maio | ' Un tema che dovremo affrontare'

Dj Fabo - Di Maio : “ Fine vita è un tema da affrontare”. Grillo : “Si apra un dibattito” Cappato : “Approvate la pdl dei Radicali” : “Dobbiamo impegnarci a fare una legge saggia, che lasci alcuni margini di autodeterminazione“. L’appello del ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno dopo la sentenza della Consulta che dà un anno alla politica per legiferare in seguito al caso di Dj Fabo dà il la al dibattito sul fine vita nel governo M5s-Lega. “E’ un tema che dovremo affrontare – ha detto il vicepresidente del Consiglio Luigi ...

Giulia Bongiorno sul Fine vita - schiaffo ai politici nullafacenti : 'Scelgo io come morire' : 'Dobbiamo rispettare e onorare la richiesta della Consulta. E impegnarci a fare una legge saggia che lasci alcuni margini di autodeterminazione', premette Giulia Bongiorno in un'intervista a ...

Dj Fabo e Cappato - rinvio della Consulta segna passo in avanti sul Fine vita : “Nella camera di consiglio di oggi, la Corte costituzionale ha rilevato che l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti. “Per consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un’appropriata disciplina, la Corte ha deciso di rinviare la trattazione della questione ...

Fine vita - Bongiorno : 'Si deve poter morire con dignità' : 'L'Aula faccia la sua parte, sì a margini di autodeterminazione' l'opinione 'personale' del ministro della Funzione pubblica. 'Necessario e importante il monito della Consulta' che ha in vita to i ...

La Consulta congela il Fine vita : il Parlamento faccia una legge : Troppo delicata, la questione del suicidio assistito con diversi interessi costituzionali da bilanciare - perché c’è un diritto alla vita ma anche un diritto a dire no - per chiuderla con un sì o un no. Dopo una giornata di discussione, i giudici della Corte costituzionale hanno deciso di non decidere. O meglio: hanno accolto l’invito della preside...