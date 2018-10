Finale di Solo | domani l’ultimo atto della serie con Marco Bocci

Al Sinodo il documento Finale contiene solo 2 paragrafi sulle donne e la parità di genere : Eppure da tempo le donne nel mondo cattolico chiedono parità di trattamento, chiedono di non essere subalterne, di avere più voce in capitolo, di entrare a far parte del decision making. Il documento ...

Anticipazioni Solo seconda stagione - 4^ e ultima puntata : la rivalsa Finale di Marco : Giunge al termine la seconda stagione della fiction Solo con protagonista l'amatissimo Marco Bocci. Una seconda serie che non ha bissato il grande successo di ascolti della prima stagione e che per il momento si ferma ad una media di appena due milioni e mezzo di spettatori a settimana, pari al 10-11% di share. Il finale di questa seconda stagione, però, si preannuncia particolarmente emozionante e ricco di colpi di scena un po' per tutti i ...

Il Finale di Solo 2 si avvicina tra morti illustri e promesse mancate : anticipazioni ultima puntata 26 ottobre : Il finale di Solo 2 è alle porte e dopo il risultato ottenuto, in termini di ascolti, nei giorni scorsi, tutto lascia pensare che non ci sarà un seguito. Marco Bocci dirà addio al suo Marco Pagani nell'ultima puntata della serie in onda venerdì prossimo su Canale 5? Al momento non ci sono conferme o spoiler a riguardo ma quello che è certo è che venerdì scorso nemmeno l'aiutino dato da Giulia Michelini con l'annuncio del primo teaser di Rosy ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Davide Mazzani : “L’Italia ha costruito un’identità - ora in semiFinale. Sylla out? Solo precauzione” : L’Italia oggi è incappata nella prima sconfitta ai Mondiali 2018 di Volley femminile, le azzurre si sono dovute inchinare contro la Serbia per 3-1 ma erano già certe della qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti tramite la FederVolley. Davide MAZZANTI: “Arriviamo alla semifinale con l’idea di avere sperimentato in due giorni cosa vuole dire vivere il ...

Pensioni - quota 100 solo l'inizio : l'anzianità contributiva per tutti obiettivo Finale : Il primo passo per la realizzazione della riforma Pensioni è quota 100, ma lo step finale sarà la possibilità di andare in pensione con 41 anni di anzianità. Lo ha dichiarato Matteo Salvini, ospite alla trasmissione W l'Italia in onda su Rete 4. Il leader della Lega Nord ha inoltre parlato delle risorse economiche che verranno destinate nel 2019 alla nuova forma di pensione anticipata, ripetendo quello che aveva già sostenuto nell'intervista ...

Il Manchester City si salva solo nel Finale : la squadra di Guardiola deludente in Champions - per l’Hoffenheim è una beffa [FOTO] : 1/24 AFP/LaPresse ...

Kavanaugh promosso Ma il "verdetto" Finale Solo tra una settimana : Il diretto interessato ha ribadito invece che si tratta di 'un'offensiva politica calcolata, orchestrata e alimentata dalla rabbia per l'elezione di Trump nel 2016'. E che lui è il bersaglio di un ...

Miss Italia su La7 si sdoppia : prima a Jesolo poi Finale a Milano : Ancora novità per Miss Italia ad iniziare dalla finale che si terrà a Milano lunedì 17 settembre alle 21.10 su La7.

Fiorenza - in Finale di Miss Italia : 'Oggi basta mostrare solo il lato B' : C'è una sola napoletana tra le trentatré aspiranti Miss Italia ma il diagramma delle sue azioni punta decisamente verso l'alto. Fiorenza D'Antonio, bionda, occhi verdi, 21 anni, 1.73, laureata in ...

The Americans 3 scompare dal palinsesto di Rai4 : solo un errore o dopo il Finale della seconda stagione non ci sarà un seguito? : The Americans 3 andrà in onda oppure no? Nelle scorse settimane, Rai4 aveva annunciato l'arrivo della serie tv cult degli ultimi anni dalla prima alla quarta stagione senza pausa o, almeno, questo è quello che il pubblico aveva capito ma qualcosa non quadra. Sbirciando la guida tv della rete Rai di giovedì prossimo sembra che la serie non ci sarà e che il finale della seconda stagione andrà in onda oggi, 30 agosto, e lascerà tutti con il fiato ...

Champions League - la Uefa boccia il Var dai quarti di Finale : l’assurda decisione che rischia di creare solo inutili polemiche : La Champions League si avvicina ad entrare nella fase importante e la decisione di bocciare l’utilizzo del Var a partire dai quarti di finale ha già giustamente solo creato qualche polemica. Ultime partite valide per la fase preliminare, poi la fase a gironi che si preannuncia come una delle più scoppiettanti. Nelle ultime ore è stata presa una decisione che può essere considerata clamorosa, la Uefa infatti si è mostrata molto ...