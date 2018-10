Fiat Argo T-Jet | ecco come potrebbe essere la variante sportiva della citycar del

sportfair

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Forme accattivanti e appendici aerodinamiche vistose caratterizzano questa possibile versione ad alte prestazionidel Lingotto In Sud America ed in particolare in Brasile, il marchioè molto apprezzato e diffuso, grazie ad una gamma di modelli ampia e variegata che però non viene importata anche in Europa. Un esempio di questo tipo è ladi segmento B versatile, tecnologica ed accattivante. Nelle ultime ore è apparso in rete un interessante rendering firmato dal designer Kleber Silva che immagina una possibiledi questa compatta, battezzata per l’occasioneT-jet. La vettura riceve un completo kit estetico aerodinamico comprensivo di nuovi fascioni paraurti con feritoie integrate, minigonne laterali, passaruota allargati, cerchi ni lega specifici da 17 pollici. La vista posteriore sfoggia un generoso spoiler di colore ...