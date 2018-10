Fiamme nell’Agordino | il sindaco di Belluno | “Interrare l’elettrodotto”

meteoweb.eu

(Di giovedì 25 ottobre 2018) “Interrare in montagna non è un opzione, è l’unica via sicura: lo ribadiamo ora, ma lo avevamo già messo nero su bianco nelle nostre osservazioni al progetto di razionalizzazione presentato da Terna, sottolineando come fosse l’unico strumento per contrastare le situazioni di pericolo”. Così ildi, Jacopo Massaro, commentando l’incendio che da ieri sta interessando la zona di taibon Agordino () e ritenuto con molte probabilità originato dalla caduta di una pianta su un elettrodotto. “Non importa – prosegue Massaro – se l’interramento e’ l’opzione piu’ costosa. Vogliamo dare un prezzo ai disagi per i cittadini e per le aziende che si sono trovate senza energia elettrica, alla paura che si vive a Taibon e Cencenighe oggi, al pericolo che hanno corso gli escursionisti?”. Per ildel ...