Festival di Sanremo | arrivano Fedez e Chiara Ferragni | ma lei non farà la ' valletta'

Sanremo 2019 : Marco Mengoni e Ramazzotti superospiti al Festival? : Marco Mengoni ed Eros Ramazzotti insieme al Festival di Sanremo? Continuano a trapelare indiscrezioni sui volti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2019. Il direttore artistico e conduttore, per il secondo anno consecutivo, Claudio Baglioni ha intenzione di calare un poker d’assi di tutto rispetto. Come ha rivelato il settimanale Chi, in edicola mercoledì 24 ottobre, saranno Eros Ramazzotti e Marco Mengoni superospiti di Sanremo. ...

Sanremo - Fiorello lancia un appello alla Rai : chi vuole al Festival : Lo showman pensa già al post-Baglioni e in diretta a "Il Rosario della Sera" spinge l'amico e collega Amadeus. Lui non ci...

Festival di Sanremo - Fiorello ha in mente chi dovrà condurlo dopo Baglioni : “Lo meriteresti davvero e so quanto ci tieni” : Non sbaglia un colpo Amedeo Umberto Rita Sebastiani in arte Amadeus. Ogni sera con i Soliti Ignoti supera il competitor Striscia la notizia (ieri addirittura quattro punti sotto), su Rai2 ha segnato il record stagionale portando Stasera tutto è possibile al 9% di share e solo pochi mesi fa ha lanciato in prima serata su Rai1 “Ora o mai più“, varietà già cult dopo le prime puntate con una media superiore al 20%. Da aggiungere gli ...

Furia Al Bano contro il Festival di Sanremo : “Ecco perché non partecipo più” : AlBano Carrisi e il Festival di Sanremo, ci tornerà per l’edizione 2019? Il Leone di Cellino San Marco, come ricorderete, qualche anno fa ebbe da ridire con gli organizzatori. Il suo sfogo divenne virale e fa discutere ancora adesso. Eppure il Teatro Ariston dovrebbe rievocare ricordi piacevoli per Carrisi che, qualche anno fa, è tornato su quel palco per la prima volta con Romina Power. Da lì, da quella edizione – diventata celebre ...

Sanremo si fa in due un Festival per i Giovani. Baglioni 'Baudo e Rovazzi Li abbiamo incontrati...' : ' Baudo e Rovazzi ? Ci stiamo pensando. Li abbiamo incontrati, è vero, ma abbiamo incontrato anche altri'. Sessantotto anni e non sentirli nemmeno all'una di notte dopo tre ore e passa di concerto, ...

Sanremo 2019 - il Festival andrà anche in onda a dicembre (ma solo per i giovani). I conduttori? Pippo Baudo e Rovazzi in pole : Il temerario Claudio Baglioni stravolge Sanremo. Quest’anno la kermesse musicale non si limiterà alla canonica settimana di febbraio, bensì raddoppierà a dicembre. Dal 17 al 21, pochi giorni prima di Natale, RaiUno accoglierà i Giovani del festival più famoso del Bel Paese. “La mia ambizione è riuscire a dare a questa rassegna un’attenzione separata e unica”, ha dichiarato il ‘dittatore artistico’ Baglioni, che festeggia ...

Sanremo si fa in due per i Giovani un 'Festival' dedicato. Baglioni 'Baudo e Rovazzi alla conduzione Li abbiamo incontrati...' : ' Baudo e Rovazzi ? Ci stiamo pensando. Li abbiamo incontrati, è vero, ma abbiamo incontrato anche altri'. Sessantotto anni e non sentirli nemmeno all'una di notte dopo tre ore e rotti di concerto, ...

Pippo Baudo torna al Festival di Sanremo in coppia con Rovazzi? : Pippo Baudo in coppia con Fabio Rovazzi a Sanremo Giovani? Nonostante le polemiche e i dubbi, il Festival di Sanremo targato Claudio Baglioni è stato un successo. Grazie alla presenza radiosa di Michelle Hunziker e a quella seria e attoriale di Pierfrancesco Favino, Sanremo 2018 si è fatto strada nei cuori dei telespettatori facendo diventare dei cult alcuni momenti di conduzione a dir poco imbarazzanti. Su una cosa, però, tutti sono stati ...

Festival di Sanremo : Andrea Bocelli e figlio super ospiti della prima puntata? Leggi l’indiscrezione : Festival di Sanremo: Andrea Bocelli e figlio super ospiti della prima puntata Pare che Claudio Baglioni abbia già le idee L'articolo Festival di Sanremo: Andrea Bocelli e figlio super ospiti della prima puntata? Leggi l’indiscrezione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Andrea Bocelli e figlio al Festival di Sanremo : l’idea di Claudio Baglioni : Festival di Sanremo: Andrea Bocelli e figlio super ospiti della prima puntata Pare che Claudio Baglioni abbia già le idee chiare su come aprire la prima serata di Sanremo il prossimo anno. Il direttore artistico del Festival, stando alle ultime indiscrezioni pubblicate su Oggi, sembrerebbe aver convinto Andrea Bocelli e il figlio Matteo a salire […] L'articolo Andrea Bocelli e figlio al Festival di Sanremo: l’idea di Claudio Baglioni ...

Ermal Meta dona il calco della mano al Museo del Festival di Sanremo con altri cimeli : Ermal Meta dona il calco della mano al Museo del Festival di Sanremo. Questo è l'ultimo gesto dell'artista di Fier per la kermesse che ha vinto a febbraio del 2018 in duetto con Fabrizio Moro, con il quale ha cantato Non mi avete fatto niente. Il calco sarà presente al Museo che ha sede all'interno del Casinò. Oltre al calco della sua mano, che è entrato a far parte della collezione da ottobre, Ermal Meta ha anche deciso di donare altri ...

Festival di Sanremo 2019 - iniziano a prendere consistenza i primi nomi dei possibili Big. Bertè - Amoroso ed Ultimo i nomi più caldi : Mancano ancora quattro mesi al Festival di Sanremo, il 59° della sua storia, ma già ad ottobre iniziano a farsi insistenti delle voci sulla possibile rosa dei big del “Baglioni-bis” (l’annuncio della lista ufficiale si terrà con grossa probabilità a dicembre, nel corso delle cinque serate che eleggeranno i due vincitori tra i 24 partecipanti alla gara “Sanremo Giovani” che garantirà loro un posto nella categoria Big). Il nome, ad oggi, più ...

BIANCA GUACCERO/ È amore con Luca Bizzarri? "Insieme al Festival di Sanremo" (Stasera tutto è possibile) : BIANCA GUACCERO, conduttrice di Detto Fatto, sarà tra gli ospiti di Amadeus nella seconda puntata di Stasera tutto possibile, in onda in prima serata su Rai 2.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 17:15:00 GMT)

Bianca Guaccero verso il Festival di Sanremo con Luca Bizzarri - l’indiscrezione : È il momento di Bianca Guaccero. L’attrice, fresca conduttrice di Detto fatto, sta vincendo la sfida che le è stata affidata dopo che il factual show di Rai2 è stato abbandonato da Caterina Balivo. Come rivela La gazzetta del mezzogiorno, Bianca “ha portato la fascia del day time ad oltre un milione di telespettatori sfondando nel segmento più ambito dai pubblicitari, quello under 40”. Una bella soddisfazione per lei, che si è ...