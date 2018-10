FESTA DI ROMA 13 - Il programma del 25 ottobre

LA SICILIA ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA : Attraverso immagini attuali e d'epoca il regista narra una SICILIA intrisa di miti e riti, tra fantasia e realtà, dove la storia si fonde con l'economia, la tradizione con la tecnica; Giovanni ...

Cate Blanchett alla FESTA del cinema di Roma : In Armani PrivéIn GilesIn Alexander McQueenIn Alexander McQueenIn GivenchyIn DelpozoIn Armani PrivéIn ValentinoIn Armani PrivéIn Alexander McQueenIn Armani PrivéIn Giorgio ArmaniIn Armani PrivéIn Alexander McQueenIn Alexander McQueenCate Blanchett ha una passione segreta, sin da quando era bambina, e si chiama «magia». Con voce e costumi del suo ultimo personaggio, Mrs Zimmerman, strega buona nel fantasy thriller per famiglie Il mistero della ...

Asia Argento si prende Roma. Scintilla sul red carpet della FESTA del Cinema e precisa : "Mi sento tradita" : Il volto di Asia Argento sembra aver ritrovato un po' di luce, come quella che risplende dal suo vestito in paillettes che sfoggia, con il sorriso, sul red carpet del Festival del Cinema di Roma. Ai fotografi si mostra con le bracci alzate, mettendo in mostra i muscoli, forse a voler comunicare di aver recuperato un po' di quella forza che, dopo le ultime vicissitudini che l'anno coinvolta, sembrava averla abbandonata. Scarpe rosa cipria e tanti ...

Francesco De Gregori alla FESTA del Cinema di Roma con un docu-film di Daniele Barraco : “Vero dal Vivo. Francesco De Gregori”. È questo il titolo del film documentario, prodotto da Caravan in collaborazione con Rai Cinema, girato da Daniele Barraco durante il tour invernale del 2017 di Francesco De Gregori, tra i club d’Europa, Stati Uniti e i Real World Studios di Bath in Inghilterra, che questa sera, mercoledì 24 ottobre, sarà proiettato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma (Auditorium Parco della Musica – Sala ...

FESTA del cinema di Roma - selfie con i fan per Asia Argento sul red carpet : selfie, sorrisi e tanti applausi per Asia Argento sul red carpet della Festa del cinema di Roma. Bagno di folla per l'attrice italiana travolta di recente dallo scandalo molestie dopo le accuse del ...

Roma-Cska Mosca 3-0 : doppio Dzeko più Under - FESTA all'Olimpico : La Roma batte il Cska Mosca allo stadio Olimpico grazie a una doppietta di Dzeko e a un gol di Under. A breve il servizio completo LEGGI LA CRONACA

FESTA DI ROMA 13 - Il programma del 24 ottobre : ... semplici solo in apparenza, si trova veramente tutto: lo spirito del tempo, le idee nuove che convivono con quelle vecchie, il conformismo e i primi segni di una rivolta che infiammerà il mondo. ...

"Ether" - red carpet per il maestro Zanussi alla FESTA del Cinema di Roma : " Il dottore nel film crede nella scienza come uno strumento per soddisfare il più sfacciato dei desideri umani: la totale sottomissione, sia carnale che spirituale, di un altro uomo. Ether sarà il ...

Martin Scorsese e i suoi 9 film classici italiani preferiti alla FESTA di Roma 2018 : Ne Il Posto c'è un tema particolare, questo ragazzo che entra in un mondo nuovo, la disperazione post bellica che è ormai superata, ma con essa anche le promesse della società a un certo punto ...

Dietro le quinte della FESTA del Cinema di Roma : giorno 6 : Dietro le quinte della Festa del Cinema di Roma: giorno 6 di Alessandro Di Liegro e Gloria Satta - video Davide Fracassi/Ag.Toiati

FESTA del Cinema di Roma - Manuel Agnelli presenta il documentario 'Noi siamo Afterhours' : 'Sul palco esprimo cose che normalmente non posso fare. Ci dicono che siamo violenti, siamo tristi, ma per me quella è energia', dice Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours e giudice televisivo di ...

FESTA ROMA - Scorsese omaggia il nostro cinema : aiutate i giovani : Roma,, askanews, - Una standing ovation del pubblico ha accolto Martin Scorsese alla Festa del cinema di Roma. Il grande regista ha incontrato il pubblico e ha ricevuto il premio alla carriera dal ...

Martin Scorsese - premio alla carriera alla FESTA di Roma : “Ecco i miei film italiani preferiti. Avete tanti autori in gamba - fatela lavorare” : Standing ovation da copione, file di dieci ore, ragazzi con numeri “d’ingresso” scritti sulle braccia da parte dell’organizzazione. Cose folli, cose che accadono quando l’ospite si chiama Martin Scorsese, “un genio del cinema” tiene a chiamarlo Antonio Monda prima di accoglierlo sul palco. È indubbiamente l’incontro ravvicinato più atteso della 13ma edizione, e – con il premio alla carriera consegnatogli da un commosso Paolo Taviani (“Martin, ...

Martin Scorsese premiato alla FESTA del Cinema di Roma e festeggiato da Vanity Fair : 24. Kundun (1997)23. America 1929 - Sterminateli senza pietà (1972)22. Il colore dei soldi (1986)21. L'ultima tentazione di Cristo (1988)20. Chi sta bussando alla mia porta (1967)19. Hugo Cabret (2011)18. Al di là della vita (1999)17. Silence (2016)16. Cape Fear - Il promontorio della paura (1991)15. New York, New York (1977)14. Fuori orario (1985)13. Alice non abita più qui (1974)12. The Aviator (2004)11. Gangs of New York (2002)10. Shutter ...