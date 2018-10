Fedez Le polemiche dopo il compleanno | i meme il parere degli internauti X Factor 2018

Ancora polemiche sulla festa di Fedez al supermercato : Ancora non si spengono le polemiche sulla festa scandalo dei Ferragnez nel supermercato. Spuntano video social che mostrano i retroscena, alcune immagini spariscono dalla Rete, partono le scuse di tutti, gli amici non vedono l’ora che trascorrano le 24 ore delle storie e che tutto cada nel dimenticatoio. Ma il labiale di un video in cui Fedez e Chiara, per correre ai ripari, dicono: “Diciamo che va tutto in beneficenza?” fa il ...

Masterchef rimuove il tweet su Fedez dopo le polemiche sul compleanno nel supermercato e gli sprechi. E' giallo : E' giallo sul tweet rimosso da Masterchef italia pubblicato solo poche ore fa in cui invitava Fedez a fare un giro nelle cucine del cooking show per capire che affrontano gli sprechi. Un messaggio ...

Fedez si cancella da Instagram ma dopo un'ora ci ripensa. Colpa delle polemiche sul compleanno al supermercato? : Il polverone sollevato attorno alla festa a sorpresa di Fedez assume dimensioni sempre più considerevoli. Nonostante le scuse diffuse via social dal rapper, le polemiche che hanno investito il giudice di X Factor e l'influencer Chiara Ferragni hanno mietuto una vittima virtuale: il profilo Instagram di Fedez. Il cantante ha disattivato per qualche ora il suo account sul social network fotografico, che da pochi minuti è tornato ...

Fedez e la mega festa al supermercato : corse in carrello - canti - balli (e polemiche per il cibo) : Le immagini della festa di compleanno organizzata da Chiara Ferragni per Fedez in un supermercato di Milano: a chi lo ha...

Fedez – Ferragni - la festa di compleanno al Carrefour scatena le polemiche : “Schiaffo alla povertà”. Il rapper : “Indignatevi anche per Masterchef” : Balli con le banane, corse nei carrelli, lattuga e panettoni lanciati in aria, “Ceskiello” che fa il karaoke, Chiara Ferragni ricoperta di finocchi e pomodori e la mamma di Fedez che mangia bastoncini di frutta confezionata. Questo e tanto altro è successo alla festa a sorpresa al Carrefour di Citylife, a Milano, organizzata per festeggiare il 29esimo compleanno del rapper. Tantissimi gli ospiti presenti tra vip e amici storici, ...

EVIAN CHIARA FERRAGNI - L'ACQUA COSTA 8 EURO/ Foto - lei e Fedez rispondono alle polemiche con ironia : L'ACQUA COSTA 8 EURO, EVIAN CHIARA FERRAGNI: Foto, Andrea Dainetti si pronuncia sui social, evidenziando come la polemica sia sterile perché basterebbe semplicemente non comprarla.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 08:43:00 GMT)

La bugia del concorrente a Fedez scatena le polemiche su X Factor : "E la luna è una palla, quante stelle nei flipper, sono più di un milardo, Marco...". Il concorrente di X-Factor Danilo Turco sta cantando questa canzone ("Anna e Marco" di Lucio Dalla), quando all'improvviso si ferma. "Senti io non mi sento, perdonami", dice alla giuria. E interviene subito Fedez: "Dimmi cosa ti serve: più base o più voce?". "Più base", risponde il concorrente. E il rapper: "Alzategli la base". La performace prosegue e i ...

Matrimonio Fedez-Ferragni - non si placano le critiche e le polemiche : Il Matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni è stato indubbiamente l’evento mediatico che ha caratterizzato il gossip in questi ultimi giorni. Naturalmente, l’avvenimento ha suscitato anche diverse polemiche in merito alla pomposità e all’organizzazione dello stesso. Sull’argomento si è espresso anche Giovanni Ciacci che non ha perso occasione di punzecchiare la neo coppia VIP. In merito alla festa organizzata dal rapper e ...

Matrimonio Chiara Ferragni e Fedez : prime polemiche dei cittadini : SIRACUSA – Pannelli alti circa otto metri, rivestiti di velluto nero, sostenuti da un traliccio del modello “americana” a bloccare l’ingresso alla Loggia dell’antico mercato. “Smontabile”, assicura l’assessore comunale di Noto Frankie Terranova. Ma pur sempre una barriera che da questa mattina sta alimentando nei cittadini un senso di esclusione. La “barriera”, infatti, è quella tirata su all’ingresso di ...