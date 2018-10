Fedez e Chiara Ferragni sul palco del Festival di Sanremo

Festival di Sanremo - arrivano Fedez e Chiara Ferragni : ma lei non farà la 'valletta' : FUNWEEK.IT - Non è poi così lontano il 5 febbraio, data d'inizio della prossima edizione del Festival di Sanremo, così Claudio Baglioni in questi giorni sta tastando il terreno e facendo importanti ...

Chiara Ferragni pubblica una foto con la torta di Leone Fedez si infuria : Chiara Ferragni pubblica una foto con la torta per il piccolo Leone, che ha appena compiuto 7 mesi e mamma Chiara ha deciso di festeggiare la ricorrenza con una torta con tanto di candelina. Neanche a dirlo, la Ferragni ha condiviso la foto su “Instagram”. Ma Fedez non avrebbe apprezzato la scelta. Nell’immagine, Chiara tiene Leone in piedi sulla sedia, pronto a spegnere la candelina del settimo complemese. La foto è tenerissima e fa il ...

Fedez a Sanremo insieme a Chiara Ferragni : l’idea di Claudio Baglioni : Festival d Sanremo: Claudio Baglioni punta Fedez e Chiara Ferragni Continuano a trapelare notizie e indiscrezioni sui volti noti che prenderanno parte al Festival di Sanremo nel 2019. Tra i cantanti in gara, ci fa sapere oggi il settimanale Chi, pare ci saranno quasi sicuramente Marco Mengoni ed Eros Ramazzotti. Il vero scoop, però, il […] L'articolo Fedez a Sanremo insieme a Chiara Ferragni: l’idea di Claudio Baglioni proviene da ...

Fedez e Chiara Ferragni - compleanno al supermercato : piovono critiche e lui crolla : Festa a sorpresa per Fedez in un supermercato e, manco a dirlo, è polemica. Il popolo del web non ha gradito l’ultima mossa dei Ferragnez e ha inveito contro gli sposini accusandoli di non avere rispetto di chi è meno fortunato di loro. Ma che cosa è successo nel dettaglio? Chiara Ferragni e la mamma del rapper hanno organizzato una festa di compleanno per Fedez, che ha spento 29 candeline il 15 ottobre, in una location davvero insolita ...