ilfattoquotidiano

: Falsi poveri, falsi disoccupati, falsi ammalati. Siamo un Paese di gente che finge. Allegramente e senza troppi scr… - italianaradio1 : Falsi poveri, falsi disoccupati, falsi ammalati. Siamo un Paese di gente che finge. Allegramente e senza troppi scr… - italianaradio1 : Falsi invalidi, cosa si nasconde dietro all’accompagnamento Inps - Noovyis : Un nuovo post (Falsi invalidi, cosa si nasconde dietro all’accompagnamento Inps) è stato pubblicato su Playhitmusic… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018)poveri,disoccupati,ammalati. Siamo un Paese di gente che finge. Allegramente e senza troppi scrupoli. Trovare qualcuno che abbia le carte in regola per farsi sovvenzionare dallo Stato diventa un’impresa. Qualche categoria se la cava iscrivendosi al club di quelli che si arrangiano e in una certa furbetta tradizione dà vita a una specie di simpatico folklore. Ma c’è invece chi non solo non trova attenuanti, ma dovrebbe trovare la repulsione da parte di chiunque. I. In 30 anni di giornalismo mi è capitato di occuparmene decine di volte. Ciechi sorpresi a leggere il giornale al bar, paraplegici habitué di discoteche. Perfino di ufficialmente affetti da gravi patologie psichiche tanto invalidanti da rendere necessaria l’assistenza permanente al domicilio. Salvo poi venir scoperti a fare tranquillamente shopping. E ogni volta scatta il giusto moto di ...