Facebook e Instagram puntano sulla musica con alcune nuove feature

“Facebook potrebbe crollare” : Instagram e Messenger alla ribalta - future ancora di salvezza? : Quando Facebook ha acquistato Instagram per 1 miliardo di dollari nel 2012, sembrava un grande rischio per una piccola app che ancora non aveva dimostrato tutto il suo potenziale. 6 anni dopo, quella piccola app, insieme a Messenger e Whatsapp, sta facendo da ancora di salvezza a Facebook per un futuro che potrebbe vedere il suo servizio principale ai margini. Senza dubbio, Facebook oggi domina nei social media e questo non è qualcosa che ...

Come creare un profilo aziendale Instagram senza Facebook : Tra i tanti servizi che Instagram offre ai propri utenti vi è la possibilità di creare un profilo aziendale. Il noto social network vi permette di trasformare il vostro attuale account in un profilo aziendale leggi di più...

Finalmente video picture in picture in WhatsApp per tutti i beta tester Android : abilitati YouTube - Facebook e Instagram : Una gran bella notizia in arrivo oggi 3 ottobre: i video picture in picture in WhatsApp (PIP) possono essere riprodotti Finalmente da tutti coloro che hanno effettuato l'ultimo aggiornamento beta dell'applicazione di messaggistica. Chi possiede uno smartphone con sistema operativo del robottino verde può dunque procedere all'adeguamento all'ultima versione che gli permetterà di guardare i filmati delle piattaforme YouTube, Facebook ma anche ...

Facebook sceglie Adam Mosseri per il network delle foto. Ecco chi è il nuovo capo di Instagram : Nato e cresciuto a New York, è entrato da subito nel 'pollice magico' di Mark Zuckerberg. Alle spalle una lunga esperienza sul newsfeed. E un flop: Facebook Home, sistema operativo per smartphone del 2013

Facebook : Adam Mosseri alla guida di Instagram : Sarà Adam Mosseri , uno dei vice presidenti in carica, a guidare Instagram , il celebre social controllato da Facebook . Ad annunciare la nomina in una nota congiunta i due co-fondatori del social di ...

Facebook sceglie Adam Mosseri per il network delle foto. Ecco chi è il nuovo capo di Instagram : Dopo l'uscita dei due cofondatori, nominato il nuovo Ceo. Systrom e Krieger: ''Porterà avanti i nostri principi"

C'è un'idea che comincia a piacere a molti : separare Facebook da Instagram : Facebook è diventato troppo grande. E il suo fondatore Mark Zuckerberg, di conseguenza, troppo potente. Nei giorni successivi la nuova ondata di scandali che ha colpito il social network e le ...

Facebook hackerato : coinvolti anche Instagram e Whatsapp - cosa fare : Facebook hackerato a causa di una grave falla di sicurezza. È la stessa società di Menlo Park ad affermarlo e i 50 milioni di account coinvolti possono essere solo la punta dell’iceberg perché l’accesso al social blu può dare accesso a tutta la vita digitale dell’utente con Instagram e Whatsapp coinvolte. Facebook hackerato: 50 milioni di account colpiti Se in questi giorni Facebook ti butta fuori dal tuo account e ti chiede di ...

Week in Social : dall'addio dei founder a Instagram a Facebook che punta sulla smart home : Il gadget, acquistabile dalla primavera del 2019, permetterà a chi lo indossa di spostarsi liberamente in un ambiente riproducendo all'interno della realtà virtuale i movimenti effettuati nel mondo ...

Facebook testa l’aggiunta di brani alle storie - attingendo dai successi di Instagram : Facebook permetterà presto di allegare un brano musicale alle stories, analogamente a quanto avviene su Instagram L'articolo Facebook testa l’aggiunta di brani alle storie, attingendo dai successi di Instagram proviene da TuttoAndroid.

Repubblica primo media d'informazione in Europa per interazioni su Facebook e Instagram : ROMA - 'Mi piace', commenti, condivisioni dei post: la pagina Facebook della Repubblica si dimostra leader europeo dell'informazione sul social più diffuso al mondo. Nessun sito di notizie del vecchio Continente ha altrettante interazioni, conseguenza di una base di utenti-fan molto attiva. >>

Terremoto in casa Facebook - lasciano i cofondatori di Instagram : I fondatori di Instagram Mike Krieger e Kevin Systrom hanno rassegnato le loro dimissioni. Lasceranno la società da loro creata nel 2010 e che nel 2012 è stata acquisita da Facebook. Secondo il New ...

I due fondatori di Instagram lasciano Facebook : Tante volte si è parlato di Facebook e della crescita impressionante che la piattaforma social ha registrato a livello globale nel corso di questi anni, tanto da superare i 2 miliardi di utenti attivi nel mondo. Ma altrettanto importante per il successo della società sono state una serie di acquisizioni che hanno permesso al colosso guidato da Mark Zuckerberg di controllare alcune tra le piattaforme di comunicazione, alternative a Facebook, più ...

“Poca autonomia da Facebook”. I fondatori di Instagram se ne vanno : La loro creatura ha rivoluzionato il mondo delle app e forse anche quello della fotografia, ma adesso, dopo esser diventati miliardari, vogliono tornare a essere creativi. ...