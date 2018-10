Fabio Antonio Grasso | Reggia di Caserta | la valorizzazione tra orsacchiotti e cuoricioni

Moto3 – Incidente Di Giannantonio - Fabio dall’ospedale rassicura i fan : “pronto per l’Australia” : Fabio Di Giannantonio posta una foto sui social dall’ospedale e rassicura i fan dopo l’Incidente a Motegi durante la gara di Moto3 “Se pensi che non sia per me … ti sbagli! Aggiunti alcuni bei tatuaggi sulla mia pelle Non posso aspettare Aus, PRONTO !! @gresiniracing #JapanGP“. Con questa frase dall’ospedale di Tokyo doc’è ricoverato Fabio Di Ginnantonio pubblica una foto su Instagram ...

Moto3 – Incidente Di Giannantonio - le prime notizie dall’ospedale : “Fabio non ha memoria della caduta” : Fabio Di Giannantonio è stato portato in ospedale dopo la brutta caduta rimediata durante la gara di Moto3 in Giappone: il primo aggiornamento sulle condizioni di salute del giovane pilota italiano Fabio Di Giannantonio ha rimediato, durante il quartultimo appuntamento del campionato mondiale di Moto3, un brutto Incidente. Il giovane pilota italiano, dopo la caduta, è stato portato d’urgenza in ospedale da dove ora arrivano le prime ...

Moto3 - GP Giappone 2018 : Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio lanciano il guanto di sfida a Jorge Martin : E dopo la Thailandia il Giappone. Il Circus delle due ruote torna in scena in questo weekend e lo farà in uno dei round tradizionali del calendario iridato. A Motegi si prospetta una tre giorni ricca di emozioni e in cui i risvolti mondiali saranno molto importanti in tutte e tre le classi. Nella minima cilindrata si è reduci dal convulso GP di Buriram dove l’incertezza ha regnato sovrana fino all’ultimo giro. La caduta di Marco ...