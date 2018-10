F1 | Vettel non si nasconde in Messico | “l’obiettivo è senza dubbio la vittoria | ma non

Max Verstappen - GP Messico F1 2018 : “In qualifica non abbiamo chance - in gara siamo più forti. Vettel? Posso solo guardare a me stesso - non ha senso commentare…” : Il circus si è trasferito a Città del Messico per la 19ma edizione del Gran Premio del Messico, diciannovesimo e terzultimo appuntamento della stagione 2018. Max Verstappen si presenta al weekend messicano dopo aver disputato una gara fantastica ad Austin, in cui ha rimontato dalla 18ma posizione della griglia di partenza sino alla seconda piazza finale. Nella consueta conferenza stampa del giovedì gli è stato chiesto se ritenesse la gara texana ...

Max Verstappen - GP Messico 2018 : “In qualifica non abbiamo chance - in gara siamo più forti. Vettel? Posso solo guardare a me stesso - non ha senso commentare…” : Il circus si è trasferito a Città del Messico per la 19ma edizione del Gran Premio del Messico, diciannovesimo e terzultimo appuntamento della stagione 2018. Max Verstappen si presenta al weekend messicano dopo aver disputato una gara fantastica ad Austin, in cui ha rimontato dalla 18ma posizione della griglia di partenza sino alla seconda piazza finale. Nella consueta conferenza stampa del giovedì gli è stato chiesto se ritenesse la gara texana ...

F1 – Verstappen - il Gp del Messico e gli errori di Vettel nel 2018 : “non voglio fare incazzare nessuno” : Le sensazioni di Max Verstappen alla vigilia del Gp del Messico: le parole dell’olandese in conferenza stampa Tutto pronto in Messico per un nuovo appuntamento della stagione 2018 di F1. Lewis Hamilton si gioca il secondo match point dell’anno: in terra messicana sarà più facile per il britannico della Mercedes mettere le mani sul titolo di campione de mondo. photo4/Lapresse Reduce da un ottimo secondo posto ad Austin, Max ...

Brawn e Webber : “Gli errori di Vettel non sono una coincidenza” : Il direttore sportivo F1 Ross Brawn pensa che Sebastian Vettel abbia corso il campionato 2018 “fuori pista“. Il pilota Ferrari continua a essere criticato per gli errori commessi nelle ultime gare, nonostante abbia avuto spesso la macchna più veloce. Di conseguenza a Lewis Hamilton basta solo arrivare 7° in Messico, Brasile o Abu Dhabi per […] L'articolo Brawn e Webber: “Gli errori di Vettel non sono una ...

Ferrari : per Ross Brawn gli errori di Vettel non sono una coincidenza : Brwan ha concluso dicendo: 'In uno sport complicato come la Formula 1, raggiungi i tuoi obiettivi solo se tutti i pezzi del puzzle si incastrano alla perfezione. Se manca solo un pezzo, tutto è ...

F1 - che affondo di Ross Brawn contro Vettel : “tutti quegli incidenti non possono essere una coincidenza” : Secondo il direttore sportivo della Formula 1, Vettel è entrato in un periodo negativo da cui solo la Ferrari può aiutarlo ad uscire La situazione di Sebastian Vettel è molto difficile da comprendere, il pieno appoggio della Ferrari non basta per regalargli tranquillità, anzi lo spinge a commettere errori marchiani che ne pregiudicano la corsa al mondiale. photo4/Lapresse L’ultimo risale al Gp di Austin, dove il contatto con ...

F1 - Charlie Whiting punge Vettel : “la penalità in griglia ad Austin? Impossibile non vedere le bandiere rosse” : Il Direttore di Gara ha parlato dopo il Gp di Austin, soffermandosi sulla penalità inflitta a Vettel dopo la prima sessione di libere Il week-end di Austin per Vettel si è rovinato sin dal venerdì, quando il tedesco ha subito una penalità di tre posizioni in griglia per non aver rallentato in regime di bandiere rosse. photo4/Lapresse Una sanzione costata poi il quinto posto al pilota della Ferrari, giunto dopo varie vicissitudini al ...

F1 - Brawn : «Vettel non sta correndo al suo livello» : Non si diventa quattro volte campioni del mondo se non si è grandi e non credo che d'improvviso Sebastian abbia dimenticato come si vince. La F1 è uno sport complicatissimo e si raggiungono gli ...

F1 - Wolff non ha dubbi : “se Vettel non avesse sbagliato ad inizio gara - avrebbe vinto il Gp di Austin” : Il team principal della Mercedes ha sottolineato come Vettel avrebbe vinto in Texas se non avesse commesso l’errore nel corpo a corpo con Ricciardo Senza il contatto con Ricciardo, Sebastian Vettel sarebbe stato il più serio candidato alla vittoria del Gp di Austin. Ne è convinto Toto Wolff che, commentando l’esito della gara texana vinta poi da Kimi Raikkonen, ha sottolineato come il tedesco avrebbe potuto portare a casa il ...

F1 – Il periodo difficile di Vettel - Seb però mette le cose in chiaro : “non ho problemi ad ammettere gli errori - ma…” : Sebastian Vettel tra errori e responsabilità: il tedesco della Ferrari mette i puntini sulle i dopo il Gp degli Stati Uniti Weekend amaro per Sebastian Vettel ad Austin: il Gp degli Stati Uniti è iniziato subito con un brutto colpo per il tedesco della Ferrari, penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza per non aver rispettato il regolamento durante le Fp1. Inoltre un errore pochi minuti dopo la partenza gli è costato caro: Vettel ...

F1 - Vettel va controcorrente : “la competitività della Ferrari? Non è una buona notizia…” : Il pilota della Ferrari ha parlato della competitività della Ferrari mostrata ad Austin, andando però un pizzico controcorrente Un quarto posto che lascia l’amaro in bocca, Sebastian Vettel avrebbe potuto certamente lottare per la vittoria ad Austin se non fosse stato per l’incidente con Ricciardo al primo giro. photo4/Lapresse Un contatto che ha mandato in testacoda il tedesco, costretto ad una gara di rimonta come accaduto in ...

Raikkonen : 'Felice - vittoria di squadra'. Vettel : 'Non è un bel periodo' : 'Abbiamo vinto tutti insieme. È stato un gran weekend e la macchina è andata piuttosto bene. Sono riuscito a partire bene, poi ho spinto al massimo'. Kimi Raikkonen è tornato alla vittoria nel GP ...

Sebastian Vettel - GP Stati Uniti 2018 : “Non è un periodo semplice. Alcune cose sono un po’ diverse rispetto al passato” : Sebastian Vettel si porta a casa un quarto posto pieno di amarezza al termine di un GP degli Stati Uniti 2018, quartultima prova del Mondiale di Formula Uno, ricco di delusione. Il contatto con Daniel Ricciardo, ennesimo errore di quest’annata e la vittoria del compagno di squadra Kimi Raikkonen sono riscontri che non fanno di certo così piacere. Un periodo molto complicato per il teutonico che deve assolutamente ritrovarsi ma che, ...

F1 – Sfuma il primo match point di Hamilton nonostante l’errore di Vettel ad Austin : la classifica piloti aggiornata : Lewis Hamilton rimanda la festa e allunga su Vettel: la nuova classifica piloti dopo il Gp degli Stati Uniti Speciale vittoria di Kimi Raikkonen ad Austin: il finlandese della Ferrari ha fatto un significativo regalo al suo team, al suo ultimo anno con la Rossa. Autore di una partenza perfetta, che gli ha regalato la testa della corsa, davanti a Lewis Hamilton, Raikkonen è tornato sul gradino più alto del podio, riuscendo, grazie anche ...