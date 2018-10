F1 – Verstappen | il Gp del Messico e gli errori di Vettel nel 2018 | “non voglio fare

F1 - Verstappen impaziente di scendere in pista in Messico : “voglio bissare il successo dello scorso anno” : Il pilota olandese ha parlato in vista del Gp del Messico, vinto lo scorso anno grazie ad una prestazione perfetta Archiviata la super rimonta di Austin, Max Verstappen si concentra adesso sul prossimo Gp del Messico, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. photo4/Lapresse Il circuito intitolato ai fratelli Rodriguez si adatta perfettamente alle caratteristiche della Red Bull, per questo motivo l’olandese non vede ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : sostituzione del cambio sulla Red Bull di Max Verstappen. L’olandese sarà 18° in griglia di partenza : Non un weekend, fino ad ora, da ricordare quello di Max Verstappen ad Austin (Stati Uniti), sede del quartultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. L’olandese infatti nel corso delle qualifiche ha danneggiato la sospensione posteriore destra della sua Red Bull a causa di un passaggio azzardato su un dissuasore. Un problema che ha costretto il pilota orange a terminare anzitempo il time-attack, classificandosi in quindicesima ...

F1 - Verstappen guarda il bicchiere mezzo pieno : “rottura della sospensione? Vuol dire che domani ci divertiremo” : Il pilota olandese partirà quindicesimo per via della rottura della sospensione posteriore destra, arrivata nel corso della Q1 Qualifiche sfortunate per Max Verstappen in Texas, il pilota olandese ha riportato la rottura della sospensione posteriore destra durante la Q1, dovendosi dunque accontentare della quindicesima posizione in griglia. photo4/Lapresse Una situazione che comunque non ha fatto perdere il sorriso al driver della Red ...

F1 - Verstappen : «Non sono d'accordo con l'estensione delle qualifiche» : ROMA - La proposta di aggiungere un'ulteriore sessione alle qualifiche, alla quale arriverebbero solo otto piloti, non convince Max Verstappen. Secondo il driver della Red Bull una eventuale 'Q4' le ...

Formula 1 - GP del Giappone : vince Hamilton - Vettel 6° dopo un contatto con Verstappen. Allungo Mondiale : Lewis a +67 : Di seguito cronaca e tempi del GP LIVE 10:06 7 ott VIDEO - Suzuka, vittoria di Hamilton: gli highlights 10:06 7 ott IL MEGLIO DEL GP: - LE PAGELLE DI VANZINI - Hamilton CAMPIONE SE... - Vettel: "...

Ferrari - la delusione di Vettel : "Un disastro. Verstappen non mi ha lasciato spazio" : Le due facce del Gp del Giappone: Lewis Hamilton è l'immagine della felicità, la nona vittoria stagionale lo avvicina al titolo; Sebastian Vettel quella della delusione, il sesto errore di questo 2018 ...

Samurai Hamilton - che capolavoro a Suzuka : Verstappen cancella i sogni iridati della Ferrari : Dominio totale della Mercedes a Suzuka, Lewis Hamilton vince senza affanni e si avvicina al titolo mondiale grazie al sesto posto di Vettel Gode sempre la Mercedes, mastica amaro ancora una volta la Ferrari che, a Suzuka, dice (quasi) definitivamente addio ad entrambi i titoli mondiali. Lapresse/Photo4 Lewis Hamilton non sbaglia più un colpo, conquistando il Gp del Giappone e completando come meglio non potrebbe il week-end di Suzuka, ...

F1 - Verstappen si preoccupa delle Ferrari : “non sarà facile tenerle dietro - ma voglio difendere il podio” : Il pilota olandese ha chiuso terzo le qualifiche del Gp del Giappone, sottolineando di voler difendere il podio in gara Lewis Hamilton conquista la pole position nelle qualifiche del Gp del Giappone, finendo davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. photo4/Lapresse Male le Ferrari, costrette a scontare gli errori di strategia costati il quarto posto a Kimi Raikkonen e il nono (diventato poi ottavo) a Sebastian Vettel. dietro le due ...

F1 - Verstappen fiducioso in vista del Gp del Giappone : “abbiamo buone possibilità di vittoria” : Rinfrancato dall’ottima prestazione fornita a Sochi, l’olandese punta a ottenere un buon risultato anche in Giappone Una rimonta esaltante in Russia, utile per rinfrancarsi e affrontare al meglio questo finale di stagione. Max Verstappen si prepara al Gp di Suzuka, una pista che piace molto all’olandese, pronto a lottare per le posizioni di vertice già dal venerdì. Photo4 / LaPresse Interrogato alla vigilia del week-end ...

F1 Gp Russia - Verstappen : «E' andata meglio del previsto» : SOCHI - Max Verstappen festeggia il compleanno con un quinto posto nel Gp di Russia, un risultato ottenuto dopo una gara strepitosa, che lo ha visto risalire dal fondo della griglia di partenza. ' E' ...

F1 - Verstappen svela le strategia della Red Bull : “Alonso? Mai stato un opzione - lo so per certo” : Il pilota olandese ha confermato come Alonso non sia mai stato sul taccuino dei vertici della Red Bull per il dopo Ricciardo Nella prossima stagione Max Verstappen condividerà il box con Pierre Gasly, promosso in Red Bull dopo la partenza di Ricciardo con destinazione Renault. Photo4 / LaPresse Una coppia giovane su cui Marko ed Horner puntano e non poco per risalire la china nel 2019, quando le monoposto di Milton Keynes saranno spinte ...

Verstappen e Leclerc - dalla scuola di Kart all'università della F1 : Infatti, il figlio dell'ex pilota di Formula 1 diventa vice campione del mondo , mentre il monegasco non riesce a replicare la vittoria dell'anno precedente e giunge quinto. Tuttavia, non è ancora ...

F1 – Vettel che pensava di non arrivare alla fine della gara - Hamilton grato e Verstappen soddisfatto : le parole dei protagonisti del Gp di Singapore : Hamilton, Verstappen e Vettel commentano a caldo il Gp di Singapore: i tre piloti e le loro diverse sensazioni alla fine della gara-- Lo spettacolo in notturna del Gran Premio di Singapore fa calare il sipario su una gara dominata dall’inizio alla fine da Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes, reduce dalla pole position di ieri, è partito in testa alla corsa che ha portato al termine senza mai rischiare la prima posizione. Sul podio ...

VIDEO Sebastian Vettel sorpassa Max Verstappen al via! Manovra stellare del ferrarista nel GP Singapore : Ora il quattro volte Campione del Mondo si trova in seconda posizione immediatamente in scia a Lewis Hamilton che guida la gara: il sorpasso è arrivato pochi istanti prima dell'ingresso della safety ...