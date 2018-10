F1 | Raikkonen svela | “potrei fare i test di Abu Dhabi con la Sauber Austin? Ecco come ho

sportfair

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Il pilota della Ferrari ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del week-end del Messico, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 Basta un settimo posto a Lewis Hamilton per festeggiare il titolo mondiale, con ogni probabilità sarà il Gp del Messico ad incoronare il britannico per la quinta volta in carriera.accaduto un anno fa, il pilota della Mercedes potrebbe esultare sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez, chiudendo così in conti con due gare di anticipo. photo4/Lapresse In casa Ferrari l’obiettivo è quello di bissare il successo ottenuto in Texas, è questa in particolare la volontà di Kimi, tornato a prenderci gusto dopo aver interrotto adun digiuno durato ben cinque anni: “non ho mandato il cappellino dia Robin, lo porterò con me dopo questa gara e glielo darò. E’ stata una bella gara, ho lottato per ...