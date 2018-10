F1 | Raikkonen ' In Messico posso ripetermi'

F1 Ferrari - Raikkonen : «Messico - speriamo di vincere ancora» : CITTA' DEL MESSICO - La vittoria in Texas ha fatto venire "appetito" a Kimi Raikkonen : il pilota Ferrari spera in una replica in terra messicana. ' Ad Austin abbiamo ottenuto un gran risultato, ...

F1 - Lewis Hamilton rimanda la festa : “bravo Raikkonen” - in Messico basta il 7° posto : Lewis Hamilton non ha festeggiato in quel di Austin la vittoria del Mondiale di F1, Raikkonen aveva idee diverse per la gara di ieri Lewis Hamilton è stato costretto a rimandare la festa per la vittoria del campionato di Formula 1. Il pilota della Mercedes è arrivato 3° ad Austin, ma la vittoria del Mondiale non è certo in discussione: “Congratulazioni a Raikkonen, ha fatto una prestazione fantastica – le parole di Hamilton ...