F1 | Arrivabene si assume le sue responsabilità | nuove rivelazioni sull’addio di Raikkonen

sportfair

: @antorendina @ScuderiaFerrari Finalmente un articolo “sveglio” (intelligente) capace di vedere oltre lo schermo. Un… - dondo_don : @antorendina @ScuderiaFerrari Finalmente un articolo “sveglio” (intelligente) capace di vedere oltre lo schermo. Un… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Il team principal della Ferrari ha voluto sottolineare come sia stata sua la decisione di sostituire Kimicon Charles Leclerc Sono passate molte settimane, ma l’addio dialla Ferrari continua a far discutere, a maggior ragione dopo la vittoria ottenuta dal finlandese nel Gp di Austin. Voci e illazioni spazzate via prima dallo stesso pilota e poi da Maurizioche, ai microfoni di Sky Sport, ha voluto mettere in chiaro la situazione: “sono stato io a decidere di sostituirecon Leclerc, è stata una mia scelta. I vertici del team hanno capito la logica dietro la decisione, ma sono stato io a farlo. Per me Kimi è anche un amico, quindi potete immaginare quanto sia stato complicato dirglielo. I piloti sono essere umani quanto noi, ma in situazioni del genere vengono trattati come professionisti”. Sulla questione è intervenuto ...