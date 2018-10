F1 | Arrivabene | «Dobbiamo conquistare le nuove generazioni»

F1 - Maurizio Arrivabene : “I piloti maggiordomi? Mi sono scusato con Bottas. Dobbiamo imparare la lezione di Monza” : In lunga intervista concessa ad Autosprint il Team Principal della Ferrari Maurizio Arrivabene è andato a toccare tutti i temi caldi del post GP d’Italia del Mondiale 2018 di Formula Uno, senza sottrarsi agli argomenti scottanti. Sulla definizione di piloti “maggiordomi” che Arrivabene aveva usato parlando dei giochi di squadra in Mercedes e non in Ferrari, il manager bresciano ha corretto il tiro: “Ero convinto che ...