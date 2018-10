Ex imprenditore chiede alla banca risarcimento milionario

Capolarato - prelevava richiedenti asilo da un Cas e li faceva lavorare per 20 euro al giorno : imprenditore ai domiciliari : Reclutava gli extracomunitari prelevandoli da un Centro accoglienza straordinaria di Roggiano Gravina (Cosenza) per farli lavorare nei campi. Nove ore sotto il sole, per alcuni richiedenti asilo, per un totale di 20 euro a raccogliere ortaggi. Neanche ipotizzabile il rispetto delle norme di sicurezza e un regolare contratto. Ed è per questo che un imprenditore agricolo di 44 anni, è agli arresti domiciliari su ordine del gip di Cosenza dopo ...