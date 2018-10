Europa Legaue | il Betis Siviglia cerca il colpo a San Sito

calcioweb.eu

(Di giovedì 25 ottobre 2018) “Il Milan può essere un gigante ferito, ma ha un potenziale super. Quando perdi una partita importante come il derby, nella successiva vuoi dare tutto”. Quique Setien non si illude di affrontare un Milan in crisi, quando a San Siro il suoproverà a riscattarsi dopo due sconfitte di fila, sostenuto da 7 mila tifosi in trasferta.L'articolo: ilila SanCalcioWeb.