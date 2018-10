Europa League | una Lazio “ritrovata” espugna Marsiglia | ma non mancano le grane per

sportfair

(Di giovedì 25 ottobre 2018)vittoriosa contro il, arrivano tre punti importanti per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, lavince per 3-1 aconvincendo anche dal punto di vista del gioco. La squadra di Simone Inzaghi ha dominato l’incontro per buona parte della gara, subendo solo il ritorno marsigliese nel finale, quando Payet è riuscito solo ad accorciare il distacco siglando il 2-1 prima del capolavoro di Marusic. Come detto, per buona parte dell’incontro laha giocato molto bene, con un Caicedo formato super autore di una prestazione da urlo. La classifica adesso recita Eintracht 9,6, cone Limassol ad un punto, qualificazione vicina. Nonostante la vittoria e la classifica che sorride, non manca qualche grana per Inzaghi. L’infortunio muscolare di Lucas Leiva preoccupa, così come preoccupa ...