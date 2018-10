Europa League | Marsiglia-Lazio diretta live 0-1 | infortunio Lucas Leiva FOTO e VIDEO ...

Europa League - il giustiziere del Milan Lo Celso : “Betis ha dominato - contento per il gol e per i tifosi” : Ha contribuito alla vittoria del Betis sul Milan con un super gol dalla distanza, Giovani Lo Celso sta crescendo molto dal momento del suo trasferimento in Spagna, grazie anche alla continuità che gli sta concedendo Setien. Nel dopo gara, ai microfoni di Sky Sport, ha esternato le sue sensazioni per la rete messa a referto: “Sono molto contento per il gol in un campo difficile e contro un avversario difficile come il Milan. Ho ...

Calcio - Europa League 2018-2019 - Milan-Betis 1-2. Rossoneri disastrosi - gli spagnoli affondano e li scavalcano in vetta al girone : Un Milan imbambolato, ancora con la mente alla sconfitta nel derby, perde in casa 2-1 con un Betis Siviglia non certo imbattibile e compromette la corsa alla qualificazione al secondo turno di Europa League, facendosi scavalcare in vetta alla graduatoria del girone proprio dagli spagnoli e avvicinare dai greci dell’Olympiacos, vittoriosi sul campo del fanalino Dudelange. Difficile trovare un aggettivo diverso da “disastroso” ...