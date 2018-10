Eur Usd debole dopo l' intervento di Draghi

Analisi Tecnica : Eur /USD del 24/10/2018 - ore 19.00 : Aggiornamento ore 19.00 Si muove al ribasso il cross Euro / Dollaro USA con i prezzi allineati a 1,139 per una discesa dello 0,71%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di ...

Analisi Tecnica : Eur /USD del 23/10/2018 - ore 19.00 : Aggiornamento ore 19.00 Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, il cross Euro / Dollaro USA si posiziona a 1,1483. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata all'...

Analisi Tecnica : Eur /USD del 19/10/2018 - ore 19.00 : Aggiornamento ore 19.00 Discreta la performance del cross Euro / Dollaro USA , che si attesta a 1,1524, in lieve aumento dello 0,59%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'...

Analisi Tecnica : Eur /USD del 18/10/2018 - ore 19.00 : Aggiornamento ore 19.00 Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente il cross Euro / Dollaro USA , attestandosi a 1,1469, con un calo dello 0,27%. Attesa per il resto della seduta un'...

Analisi Tecnica : Eur /USD del 17/10/2018 - ore 19.00 : Aggiornamento ore 19.00 Peggiora la performance del cross Euro / Dollaro USA , con un ribasso dello 0,36%, portandosi a 1,153. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con ...

Eur Usd torna in rialzo - ma restano i troppi dubbi in seno a Ue : La coppia EUR / USD scambia una bull leg sopra la media mobile semplice di 50 periodi sul grafico a 4 ore. EUR / USD è al di sopra di 1,1530 per il terzo giorno consecutivo. I tori stanno sfidando i ...