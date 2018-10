Etiopia | il parlamento elegge una presidente donna È la prima e al momento unica in

ilfattoquotidiano

: #Etiopia, il parlamento elegge una presidente donna. È la prima e finora unica in #Africa via @mariacattini… - mariacattini : #Etiopia, il parlamento elegge una presidente donna. È la prima e finora unica in #Africa via @mariacattini… - aleLand03 : RT @Cascavel47: Etiopia, il parlamento elegge una presidente donna. È la prima e finora unica in Africa - Cascavel47 : Etiopia, il parlamento elegge una presidente donna. È la prima e finora unica in Africa -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Storica svolta per la parità di genere in Africa. Sahle-Work Zewde è stata elettadeletiope. È laa raggiungere la carica ine l’in tutto il continente. La diplomatica succede a Mulatu Teshome che si è inaspettatamente dimesso dall’incarico assunto nell’ottobre 2013. Solo una settimana fa il primo ministro, Abiy Ahemed Aly, aveva nominato un nuovo gabinetto, attribuendo metà dei posti alle donne. Dopo il giuramento, la neoha subito evidenziato i punti fermi del proprio mandato: la parità di genere e il mantenimento della pace. Riguardo al primo tema la Zewde ha sottolineato che l’uguaglianza dovrà divenire una realtà inma non solo. Mentre il Paese si sta dirigendo verso una parità uomo-, infatti, altrove c’è ancora molto lavoro da fare. Rivolgendosi alla politica ha poi ...