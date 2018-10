Esorcismo per una lettrice indemoniata

Don Michele Barone a processo per lesioni e violenza su minore/ Don Aversano : "Non poteva praticare Esorcismo " : Don Michele Barone a processo per lesioni e violenza su minore . Ultime notizie, il commento di Don Aversano : "Non poteva praticare esorcismo", il commento degli avvocati(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:55:00 GMT)

Esorcismo - Papa Francesco ai fedeli : “Preghiamo contro attacchi messi in atto dal Maligno per dividere la Chiesa” : Un rosario al giorno per pregare contro gli attacchi di Satana: così Papa Francesco invoca l’aiuto dei fedeli per combattere contro le separazioni della Chiesa, opera del Maligno. Un’invocazione, quella del Pontefice, volta anche ad aiutare gli uomini di fede a prendere coscienza del male, anche di quello compiuto dagli uomini stessi, come gli abusi sui minori che, continua Bergoglio, vanno combattuti “senza esitazione”. ...