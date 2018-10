Equitazione | World Cup Verona 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo di

Equitazione : a Verona Jumping World Cup : ... l'appuntamento clou domenica con il Gran Premio Longines FEI Jumping World Cup valevole come terza tappa, delle 13 in calendario, del girone Europa Occidentale della Coppa del Mondo 2018/2019. 50 i ...

Equitazione - FEI World Cup Jumping 2018-2019 : ad Helsinki Luca Maria Moneta chiude nono ed è terzo nella generale! : Buone notizie per l’Italia del salto ostacoli dell’Equitazione: nella tappa finlandese di Helsinki Luca Maria Moneta chiude nono e grazie agli otto punti conquistati sale in terza posizione in classifica generale. L’altro azzurro in gara, Micheal Cristofoletti, chiude 16°, guadagna due punti ed ora è nono in graduatoria. Nel percorso base fanno registrare il netto ben dieci binomi tra i quali c’è Luca Maria Moneta su ...

Equitazione - FEI World Cup Oslo 2018 : quarta piazza per Luca Moneta. Vittoria dello svedese Douglas Lindelöw : Sono stati tre i cavalieri azzurri impegnati nel barrage del Gran Premio della prima tappa della Fei World Cup di Oslo in Norvegia. Luca Moneta, in sella a Connery, Michael Cristofoletti e Belony e il caporal maggiore Alberto Zorzi su Contanga si sono esibiti nella prova del salto ad ostacoli ottenendo dei buoni piazzamenti. Il migliore è stato Moneta che ha concluso la sua prova con il crono di 73″23 (percorso netto) in quarta posizione a ...

Equitazione - World Equestrian Games 2018 : Sara Morganti nella storia! Ma nessun pass olimpico a Tryon. L’Italia si gioca tutto agli Europei 2019 : L’Italia scrive la storia ai World Equestrian Games 2018 di Tryon, negli USA. Ma nelle specialità olimpiche è mancato il guizzo. Ed ora il cammino verso Tokyo 2020 si complica oltremodo. Le note liete recano il marchio di Sara Morganti e del Pas de deux di volteggio. La Morganti ha conquistato due medaglie d’oro nel paradressage, trionfando sia nella prova individuale tecnica sia nel freestyle in sella a Royal Delight. Da sola la ...

Equitazione - World Equestrian Games 2018 : Simone Blum medaglia d’oro nel salto ostacoli a Tryon! Sfuma il podio per Lorenzo De Luca : Sfuma il sogno di Lorenzo De Luca di salire sul podio ai World Equestrian Games 2018 di Tryon (USA). L’azzurro aveva approcciato le ultime due prove partendo dal quarto posto con appena un ostacolo abbattuto in sella ad Irenice Horta e sembrava in grado di reggere la pressione nell’ultima decisiva giornata, a cui hanno avuto accesso i migliori 25 della prova individuale del salto ostacoli. Ma sul più bello De Luca si è sciolto e non ...

Equitazione - World Equestrian Games 2018 : Lorenzo De Luca è quarto e in corsa per le medaglie. USA oro a squadre : Lorenzo De Luca in piena corsa per le medaglie ad una giornata dal termine della gara individuale di salto ostacoli ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). L’azzurro ha commesso il primo errore al terzo round in sella ad Irenice Horta, incamerando 4 penalità e scivolando dal primo al quarto posto con 5.19. De Luca, tuttavia, resta ampiamente in lizza per le medaglie e persino per l’oro nella gara individuale che domenica 23 ...

LIVE Equitazione - World Equestrian Games 2018 in DIRETTA : De Luca scivola al quarto posto con un errore : è in lotta per le medaglie. Spareggio Usa e Svezia per l’oro a squadre : Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE del salto ostacoli ai World Equestrian Games 2018 di Equitazione a Tryon, negli USA. Oggi, venerdì 21 settembre, va in scena la finale della gara a squadre, a cui l’Italia non potrà partecipare a causa della prestazione tutt’altro che convincente della pattuglia azzurra negli Stati Uniti. Ma alla squadra che esce di scena in tono dimesso, rimandando l’appuntamento con il pass per Tokyo ...

Equitazione - World Equestrian Games 2018 : Italia d’oro nel volteggio! Lorenzo Lupacchini e Silvia Stopazzini trionfano nel Pas de deux : Italia spumeggiante ai World Equestrian Games 2018 di Equitazione. Il Pas de deux di volteggio ha conquistato la medaglia d’oro nella competizione iridata, portando il Bel Paese in cima al mondo per la seconda volta dopo la vittoria di Sara Morganti nel paradressage. Un risultato storico, dunque, per l’Italia, che a Tryon (USA) si conferma una potenza internazionale nelle discipline equestri. Lorenzo Lupacchini e Silvia Stopazzini ...

Equitazione - World Equestrian Games 2018 : sontuoso Lorenzo De Luca - è al comando della prova individuale! Italia eliminata nella gara a squadre : Sensazionale Lorenzo De Luca. L’azzurro è al comando della prova individuale di salto ostacoli ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA), grazie ad uno spettacolare percorso netto in sella a Irenice Horta, che gli ha consentito di recuperare otto posizioni e di prendere la testa della classifica con 1.19 penalità. Spettacolare la prestazione del fuoriclasse Italiano, giunto al top della forma ai Mondiali e proiettato verso un grande ...

