Ennio Morricone | il premio alla carriera che anticipa la festa per i 90 anni

Al via le celebrazioni per i 90 anni di Ennio Morricone. E il maestro si commuove : 'La grande festa per celebrare i novant' anni di Ennio Morricone è iniziata oggi a mezzogiorno nel foyer della sala Santa Cecilia dell'auditorium Parco della musica dove intorno a Morricone si sono ...

Ennio Morricone festeggia (in anticipo) i 90 anni : "Sono un compositore come gli altri" : "Sono molto imbarazzato e commosso per questi festeggiamenti. Se continuo a parlare mi metto a piangere. Sono un compositore come tanti altri, qualcosa mi è andata bene e qualcosa meno bene" Ho fatto di tutto per fare bene, qualche volta il regista non era contento. Raramente, per fortuna, non lo erano. Ce ne sono stati solo due, un americano e un italiano".Ennio Morricone, 90 anni il prossimo 10 novembre, sembra stupito di trovarsi al ...