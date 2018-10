Eni e Ionity - Colonnine di ricarica nelle stazioni di servizio

quattroruote

(Di giovedì 25 ottobre 2018), la joint venture creata alla fine del 2017 da BMW, Daimler, Ford e gruppo Volkswagen per lo sviluppo di una rete dirapida per auto elettriche in tutta Europa, punta ad ampliare la sua presenza in Italia con un nuovo accordo di alleanza con l'Eni. La multinazionale del "Cane a sei zampe" è stata scelta come partner strategico ed esclusivo in Italia per il canale delledistradale.Si parte nel 2019. L'accordo con la multinazionale di San Donato Milanese segue di pochi mesi un'intesa simile con un'altra azienda energetica italiana e in particolare con la divisione Enel X di Enel per 20 siti disul territorio italiano. Con l'Eni è prevista la realizzazione, a partire dal 2019, di 30 nuovecon seiciascuna. Ogni colonnina avrà una potenza di 350 kW in grado di caricare in meno di 20 minuti le batterie delle auto ...