Emis Killa | Ecco perché ha tenuto segreta la relazione con Tiffany

Classifica FIMI del 19 ottobre - Emis Killa in vetta con Supereroe e i Maneskin primi tra i singoli per la terza settimana : Torna come ogni venerdì la FIMI e questa volta la Classifica FIMI del 19 ottobre vede in vetta il nuovo album di Emis Killa “Supereroe” uscito lo scorso 12 ottobre. “Supereroe” è il quarto album in studio per l’artista, pubblicato con Carosello Records, e vanta collaborazioni con nomi internazionali e nazionali come Capo Plaza, Gemitaiz, Vegas Jones, Carl Brave, Gué Pequeno, 6IX9INE & Pasha. Scende al secondo posto Alessandra Amoroso con ...

Il week-end young in Bergamasca? Ci sono Emis Killa - la festa di via Angelo Maj e tante castagnate : ... nuova edizione con 16 giorni e 160 eventi DOMENICA 21 OTTOBRE " Bancarelle, musica e divertimento: torna la festa di via Angelo Maj " "Il folklore per la vita", spettacoli a favore di Spazio ...

Emis Killa - Dope 2 | Testo - Audio - MP3 : Canzone Emis Killa, Dope 2: Audio + Testo, video, MP3 Emis Killa, Dope 2 Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Emis Killa è Dope 2: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Emis Killa, Dope 2 Testo E Lyrics in italiano Emis Killa Dope 2 canzone […]

Emis Killa - Cocaina | Testo - Audio - MP3 : Canzone Emis Killa, Cocaina: Audio + Testo, video, MP3 Emis Killa, Cocaina Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Emis Killa è Cocaina: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Emis Killa, Cocaina Testo E Lyrics in italiano Emis Killa Cocaina canzone Testo Cocaina, la mia faccia […]

Emis Killa - Claro | Testo - Audio - MP3 : Canzone Emis Killa, Claro: Audio + Testo, video, MP3 Emis Killa, Claro Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Emis Killa è Claro: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Testo di Claro di Emis Killa ft. Gemitaiz e Vegas Jones. Emis Killa, Claro Testo E Lyrics in […]

Emis Killa - Dope 2 | Testo - Audio - MP3 : Canzone Emis Killa, Dope 2: Audio + Testo, video, MP3 Emis Killa, Dope 2 Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Emis Killa è Dope 2: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Emis Killa, Dope 2 Testo E Lyrics in italiano Emis Killa Dope 2 canzone […]

Emis Killa - Cocaina | Testo - Audio - MP3 : Canzone Emis Killa, Cocaina: Audio + Testo, video, MP3 Emis Killa, Cocaina Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Emis Killa è Cocaina: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Emis Killa, Cocaina Testo E Lyrics in italiano Emis Killa Cocaina canzone Testo Cocaina, la mia faccia […]

Emis Killa - Claro | Testo - Audio - MP3 : Canzone Emis Killa, Claro: Audio + Testo, video, MP3 Emis Killa, Claro Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Emis Killa è Claro: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Testo di Claro di Emis Killa ft. Gemitaiz e Vegas Jones. Emis Killa, Claro Testo E Lyrics in […]

Emis Killa canta un brano di Jake La Furia : 'E' un capolavoro - sono orgoglioso' : Il 12 ottobre 2018 è uscito 'Supereroe', il nuovo album di Emis Killa, che include tredici brani ed è arricchito dalla partecipazione di svariati nomi di spicco della scena hip hop italiana – su tutti spiccano i nomi di Guè Pequeno e Gemitaiz – ma anche e soprattutto dalla presenza di un vero e proprio peso massimo del Rap game internazionale, uno dei rapper più famosi al mondo in questo momento, ovvero il newyorkese di origine messicana e ...

Emis Killa Supereroe : ... per te non è niente di che Sarò disposto a sanguinare per lasciare un segno Stare vicino a chi sta male per sentirmi meglio A volte neanche mi rispetta il mondo su cui veglio Ma anche se il sole ...

Emis Killa : 'Sono un - Super - eroe - ma di una storia vera... salvo tutti tranne me stesso' : Cosa ho ancora da dare alla gente? Riesco a distinguermi in questo caos? Il mondo del rap è come una festa dove prima entravano solo quelli iscritti al circolo con un dress code ,adesso entrano tutti,...

Emis Killa spiega il feat con 6ix9ine : 'E' stato lui ad arrivare a me - non il contrario' : E' uscito oggi 'Supereroe', l'ultima fatica discografica di Emis Killa. Il rapper di Vimercate, recentemente diventato padre, è tornato con un album di 13 inediti, la cui produzione musicale è stata interamente curata da due veri e propri maestri del beatmaking hip hop italiano come Big Fish e Don Joe, fatta eccezione per la traccia 'Cocaina', realizzata con la collaborazione di Capo Plaza e prodotta dal beatmaker di fiducia del rapper campano, ...

La storia di Supereroe moderno nel nuovo album di Emis Killa con Fuoco e Benzina già in radio (audio) : Il nuovo album di Emis Killa ci introduce nella vita di un eroe moderno, di quelli che non sembra vincono ma che imparano a cadere e rialzarsi. La sua ultima prova di studio è disponibile dal 12 ottobre, nel giorno in cui il singolo Fuoco e Benzina ha raggiunto le radio dopo il successo di Rollercoaster, in rotazione radiofonica per tutta l'estate. Il Supereroe raccontato da Emis Killa compare sulla copertina della versione fisica del disco ...

Torna Emis Killa il supereroe rap che «punge» Ligabue e talent : Ferruccio Gattuso La musica, quella non basta più. Dunque, ecco un fumetto stile Marvel allegato al disco. E un cortometraggio, da lanciare su social e YouTube, dove il Nostro fa il «supereroe» ...