Elia Fongaro La storia con Jane Alexander e la lite con la Marchesa | sarà eliminato?

Silvia Provvedi preoccupa Elia Fongaro al Grande Fratello Vip 3 : Grande Fratello Vip 3: il presentimento di Elia su Silvia Provvedi - Questa sera Fabrizio Corona entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 3 per confrontarsi con Silvia Provvedi. L’indiscrezione sull’ospitata del re dei paparazzi è stata lanciata in questi giorni, dopo un turbine di notizie contrastanti e di frecciate mezzo social. In queste ore Silvia Provvedi ha preoccupato Elia Fongaro. L’ex velino, che in questi giorni si è ...

GF Vip – Chi è il fidanzato di Jane Alexander? Gianmarco Amicarelli chiede all’attrice di sposarlo - ma lei pensa a Elia Fongaro [GALLERY] : Gianmarco Amicarelli è il fidanzato di Jane Alexander, l’attrice italiana che al Grande Fratello Vip ha preso una bella cotta per Elia Fongaro Jane Alexander ha espresso nelle ultime ore il suo interesse per Elia Fongaro, suo compagno d’avventura al Grande Fratello Vip. La bella attrice italiana ha 45 anni, 18 anni in più dell’ex Velino che vanta 27 anni. La gieffina però ha una relazione fuori dalla Casa più spiata ...

Eros Fongaro - il papà di Elia/ Il regalo del figlio : il compleanno e una dedica speciale (Grande Fratello Vip) : Ieri è stato il compleanno di Eros, papà di Elia Fongaro. Il modello quindi, ha voluto decorare una maglietta bianca con dello smalto, scrivendo "Auguri papà Eros".(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:38:00 GMT)

Chiara Baschetti/ La ex fidanzata di Elia Fongaro : entra in Casa per riconquistarlo? (Grande Fratello Vip) : Elia Fongaro, attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip, nel corso delle prime settimane non ha mai nominato la sua ex, l'attrice Chiara Baschetti...(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:01:00 GMT)

Jane Alexander e Elia Fongaro a letto insieme al GF Vip : VIDEO : Elia Fongaro cede a Jane Alexander al Grande Fratello Vip 3 Jane Alexander nonostante avesse affermato in diretta lunedì al Grande Fratello Vip di non voler parlare della sua storia con il suo attuale fidanzato Gianmarco, ma di voler risolvere la situazione in privato, sembrerebbe non riuscire comunque a gettare nel dimenticatoio il flirt che sta ormai senza dubbio nascendo con Elia Fongaro. La bella attrice di Elisa di Rivombrosa infatti non ...

Elia Fongaro e Jane sempre più vicini. Il GfVip diventa bollente : Da una parte Elia Fongaro, l’ex velino di Striscia la Notizia. Dall’altra Jane Alexander, la bella attrice che, proprio nei giorni scorsi, non ha fatto mistero di avere un debole per lui dichiarandosi apertamente. In mezzo il fidanzato di lei, Gianmarco che, vedendo quello che è successo nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, non potrà certo essere felice. Elia Fongaro e Jane sono infatti sempre più vicini.Ieri notte i due hanno passato ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander si dichiara a Elia Fongaro. Lui scoppia a ridere e risponde : 'Tu sei pazza!' : Al Grande Fratello Vip Jane Alexander si dichiara a Elia Fongaro che per tutta risposta le rifila un 'Ma tu sei pazza'. Jane infatti è in crisi col fidanzato, che tra l'altro fuori dalla casa con un ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander ci prova con Elia Fongaro? Finisce in disgrazia : umiliata - così : Il rapporto Jane Alexander e Elia Fongaro nella casa del Grande Fratello Vip aveva già attirato le attenzioni degli autori, tanto da dedicargli diversi minuti durante la diretta di lunedì 22 ottobre. ...

Grande Fratello Vip 2018 : Jane Alexander si dichiara a Elia Fongaro - lui la rifiuta : Tempi duri per Jane Alexander. L’attrice sta vivendo una situazione di confusione sentimentale all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2018 anche a causa della vicinanza con Elia Fongaro. Per cercare di fare chiarezza dentro di sé la donna ha chiesto aiuto ai compagni d’avventura, tentando di spiegare quel che ha provato nel momento in cui il compagno, qualche sera prima, le ha fatto quella che sembra proprio una ...

GF Vip - Jane Alexander in crisi : l'attrice tra Elia Fongaro e il fidanzato : E' un momento di crisi quello che sta vivendo Jane Alexander all'interno della casa del Grande Fratello Vip : l'attrice sta facendo i conti con un inaspettato avvinamento con il suo coinquilino Elia ...

Grande Fratello Vip news - Jane Alexander si dichiara ma Elia Fongaro la respinge | Video : Nuovi aggiornamenti riguardo al flirt tra Jane Alexander e Elia Fongaro. L’attrice ieri sera si è confessata con Francesco Monte, dichiarando che lei è molto presa dal coinquilino. La confusione della donna proviene proprio dal sentimento provato per il giovane. Monte, poi, ha parlato con Fongaro, confessandogli tutte le dichiarazioni fatte da Jane. A quel punto, il concorrente del Grande Fratello Vip 3 ha deciso di prendere in mano la ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander ad Elia Fongaro : "Mi piaci" e l'ex Velino replica : "Sei matta!" : L'attrice britannica, dopo giorni di confusione e incertezze, ammette il suo interesse verso il modello.

GF Vip : Jane Alexander si dichiara a Elia Fongaro ma viene rifiutata : GF Vip, Jane Alexander sempre più vicina a Elia Fongaro: lui pensa all’ex Jane Alexander è sempre più confusa per la vicinanza ad Elia Fongaro al Grande Fratello Vip. Il compagno Gianmarco Amicarelli, qualche sera fa, le ha fatto la proposta di matrimonio fuori dalla Casa e questo non ha fatto altro che buttarla nello sconforto più totale. La Alexander è consapevole del fatto che il rapporto con l’ex Velino di Striscia la Notizia ...