Elezioni europee | resta la soglia di sbarramento al 4%

Luca Zaia prossimo commissario italiano a Bruxelles?/ L’idea di Matteo Salvini in vista delle Elezioni Europee : Luca Zaia prossimo commissario italiano a Bruxelles: l'idea di Matteo Salvini per rilanciare la Lega con respiro sempre più europeo. Le mosse verso le Elezioni Europee 2019(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:30:00 GMT)

RISULTATI Elezioni TRENTINO ALTO ADIGE/ Effetto-Salvini - le europee sono già cominciate : La provincia-laboratorio di cultura tedesca manda segnali importanti in tutte le direzioni. A Kurz, al Pd, alla Svp, a Grillo e Casaleggio. Le europee sono già cominciate. NICOLA BERTI(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 06:02:00 GMT)SPILLO/ Pulizia etnica (e speculazione) nel collegio elettorale conteso fra Boschi e Salvini, di N. BertiPOLITICA & MEDIA/ Se l'azienda-partito del Sudtirolo fa shopping di giornali in Italia, di N. Berti

STEVE BANNON : "ITALIA CENTRO DELL'UNIVERSO POLITICO"/ Elezioni europee 2019 : ex stratega Trump critica Manovra : STEVE BANNON: "Italia CENTRO dell’universo politico". Ultime notizie, stratega di Donald Trump sulle Elezioni europee 2019: "Così vinceranno i sovranisti"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:36:00 GMT)

Elezioni europee - Facebook nel mirino : l’Europarlamento chiede norme sulle campagne online : TOPSHOT – European Parliament President Antonio Tajani (R) welcomes Facebook CEO Mark Zuckerberg (L) at the European Parliament, prior to his audition on the data privacy scandal on May 22, 2018 at the European Union headquarters in Brussels. (Photo by JOHN THYS / AFP) (Photo credit should read JOHN THYS/AFP/Getty Images) Il 2018 non è stato un buon anno per Mark Zuckerberg e Facebook. Dopo il caso Cambridge Analytica, il fondatore del ...

Elezioni europee - de Magistris apre : 'Mi candido ma non lascio Napoli' : 'Se ci sono tutte le condizioni che abbiamo posto, io ci sarò. Sono disponibile a mettere il mio corpo anche a capo di una coalizione politica che non significa lasciare la carica di sindaco ma significa esserci per costruire un'Europa che sia utile a Napoli. Ma se anche una sola delle condizioni poste non si dovesse realizzare, ...

Elezioni europee - Salvini potrebbe candidarsi alla guida della Commissione : “Ci penso” : Salvini non ha scartato l'ipotesi di una sua candidatura alle europee, come candidato populista alla presidenza della Commissione: "È vero, amici di vari paesi europei me lo stanno chiedendo, me lo stanno proponendo. Fa piacere vedano in me un punto di riferimento per la difesa dei popoli, anche fuori dall'Italia. Maggio è ancora lontano".Continua a leggere

Elezioni europee 2019 - King : "Attuare pacchetto anti-manipolazione"/ "Mettere al sicuro i dati personali" : Elezioni europee 2019, King: "Attuare pacchetto anti-manipolazione". Ultime notizie, il commissario Ue per l'Unione della sicurezza: "Mettere al sicuro i dati personali"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 13:20:00 GMT)

Elezioni Baviera - il primo check all’Ue in vista delle Europee : come l’esito delle urne potrà influenzare Berlino e Bruxelles : Era ancora agosto quando la candidata dei Verdi Katharina Schulze si presentò a una delle prime apparizioni pubbliche: dentro una birreria di Dachau si accatastarono più di 1800 persone per ascoltarla. Visto a due mesi di distanza, fu un preavviso del terremoto politico che le Elezioni in Baviera si apprestano a scatenare su Monaco, sulla Germania e sull’intera Ue, Italia compresa. Domenica 14 ottobre alle urne votano 9 milioni di ...

Le Elezioni che minacciano l'Ue - prima delle Europee - - dalla Baviera alla Polonia : L'appuntamento elettorale in Germania è il primo di una serie che anticipa di alcuni mesi lo scontro tra forze europeiste e sovraniste alle Europee del maggio 2019. In Italia occhi puntati su Trentino-...

Il fronte Tsipras (e oltre) marcia diviso alle Elezioni europee : Roma. marciare divisi e colpire uniti. Questa è grosso modo la strategia della sinistra radicale in vista delle elezioni europee: ogni forza politica giocherà la propria partita e poi, eventualmente, le coalizioni si faranno in parlamento. L'idea di creare un fronte unico progressista contro la dest

Manovra - Di Maio : “Questa Europa tra sei mesi è finita - alle Elezioni europee ci sarà un terremoto politico” : “Non sono venuto alla Coldiretti per alzare i toni con l”Europa, anche perché diciamoci la verità questa Europa qui tra sei mesi è finita“. Ad attaccare è il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo dal palco al Villaggio Coldiretti al Circo Massimo di Roma. “Tra sei mesi ci sono le elezioni europee e così come c’è stato un terremoto politico in Italia il 4 marzo, ci sarà un terremoto politico alle elezioni europee di ...