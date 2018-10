Economia | Conte a ' la Repubblica' | se lo spread resta alto diventa un problema

Conte a Mosca - da Putin incassa aperta fiducia su Economia italiana : ... al Cremlino, ben sapendo che la sua visita si staglia sullo sfondo delle polemiche tra Roma e Bruxelles e della bocciatura alla manovra, con conseguenti preoccupazioni sull'economia italiana. '...

Conte a Mosca - da Putin incassa aperta fiducia su Economia italiana : Nel corso del confronto il presidente Conte ha avuto modo di ribadire il ruolo dell'Italia e dell'economia italiana in Russia. Storia, cultura, ovviamente, ma soprattutto consolidati rapporti ...

Conte è convinto che l'Economia italiana sia solida : "Siate sicuri che i fondamenti della nostra economia sono forti soldi e il governo farà la sua parte" per aiutare le imprese a crescere, ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla platea delle imprese italiane presenti, a Mosca, alla Fiera del settore calzature e pelletteria Obuv. "Siamo una grande squadra, il governo, gli imprenditori, le istituzioni, dobbiamo fare sistema", ha proseguito. ...

Conte in Russia - 'la nostra Economia è solida - governo farà la sua parte' : "La nostra economia è solida e il governo farà la sua parte: dobbiamo fare squadra, sistema, governo, imprenditori e lavoratori". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando a Mosca una ...

Conte : fondamenti Economia Italia forti : 10.41 "I fondamenti della nostra economia sono forti, la nostra economia è solida, noi dobbiamo soltanto continuare a lavorare,e il governo farà la sua parte Ma siamo una grande squadra". Così il premier Italiano, Giuseppe Conte incontrando gli imprenditori Italiani all' Expocenter di Mosca. "Agli imprenditori stiamo dando attenzione nella manovra anche con sgravi fiscali.L'Italia è seconda manifattura in Europa,nel 2018 l'export con la Russia ...

Conte : 'Per gli Usa non siamo a rischio - Economia Italia è solida' : Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte aggiungendo: "In mezzo a tante voci che alimentano allarmismo, queste invece confermano la solidità dei fondamentali dell'economia Italiana".

Conte visita l'Etiopia : l'Economia di Addis Abeba cresce - prospettive per le aziende italiane : Il viaggio del premier Conte in Etiopia avviene in un momento particolare per Addis Abeba: il 16 settembre a Gedda il paese ha sottoscritto un trattato di pace con l'Eritrea che ha posto fine al ...

Economia : premier Conte a 'Famiglia Cristiana' - non dobbiamo temere lo spread : Roma, 04 ott 09:31 - , Agenzia Nova, - Nel Documento di programmazione economica e finanziaria si è deciso di sforare sul deficit fino al 2,4 per cento del Pil ma il premier Conte,... , Res,

Conte : 'in Costituzione i principi. È il governo che decide sull'Economia' : Ieri il richiamo del presidente Mattarella sui conti pubblici. il premier esclude una volontà di scontro con Bruxelles sulla manovra - Alle preoccupazioni del presidente Mattarella sul pareggio di ...

Conte - gli incontri con Rohani e Al Sisi tra Economia e diritti umani : Politica, diritti umani, vicenda Regeni ma con un occhio attento anche ai rapporti economici bilaterali. Il premier Giuseppe Conte nei bilaterali con il presidente iraniano Hassan Rohani e con il ...

Economia : Conte - nessuna soggezione con investitori internazionali - ora avanti con le riforme : Washington, 26 set 22:32 - , Agenzia Nova, - Gli investitori sono molto interessati alle potenzialità di sviluppo del nostro paese. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ...