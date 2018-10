Ecco perché qualcuno odia e altri amano gli abbracci

QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI 2018/ Manovra con truffa - Ecco perché secondo Gasparri (ultime notizie) : Nella Manovra 2019 c’è anche la RIFORMA delle PENSIONI con QUOTA 100 e le finestre trimestrali. Per Maurizio Gasparri il Governo vuole imbrogliare gli italiani(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 05:51:00 GMT)

Uomini e Donne gossip - Gemma ringrazia Alessandra Amoroso : Ecco perché : gossip Uomini e Donne, Gemma Galgani: un messaggio speciale per Alessandra Amoroso, ecco cosa è successo Gemma Galgani resta indubbiamente la protagonista indiscussa del Trono Over. Il pubblico di Uomini e Donne ha imparato ad amare e odiare allo stesso tempo la dama di Torino. Da ormai diversi anni, la signora fa parte del parterre […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Gemma ringrazia Alessandra Amoroso: ecco perché proviene da gossip e ...

Ecco perché devi smettere di portare lo smartphone in bagno - per la tua salute - : Pochi eroici resistono alla tecnologia e rifiutano di farsi schiavizzare da questi device , ma il resto del mondo non può più farne a meno. Sui mezzi pubblici tutti stanno con lo smartphone in mano, ...

Gf Vip - Francesco (finalmente) senza filtri : "Ecco perché non ho ancora baciato Giulia" : L'ex tronista sembra sempre più convinto del fatto che la complicità con la influencer italo-iraniana si fermerà ad essere...

Ecco perché “le dimensioni contano” : le persone alte sono più esposte ai tumori - il rischio aumenta del 10% ogni 10 cm di altezza : Nonostante fosse già noto che le persone alte incorrono in un rischio più elevato di essere colpite da un tumore, sconosciuti erano i motivi: una ricerca statunitense ha scoperto che ciò accade perché possiedono un maggior numero di cellule in grado di essere colpite dalla malattia. Secondo uno studio pubblicato su Proceedings of Royal Society B condotto su popolazioni di 3 continenti, il rischio aumenta del 10% ogni dieci centimetri di altezza: ...

Inps : 'Inutile il codice 'E' sui certificati per evitare le visite fiscali - Ecco perché' : Inutile chiedere al medico curante di apporre il codice 'E' sul certificato di malattia nella speranza di evitare l'esenzione dalle visite fiscali domiciliari. Lo spiega l'Inps, ricordando che 'a ...

Chiara Ferragni - Leone compie 7 mesi e lei pubblica la foto con la torta : Fedez si infuria. Ecco perché : Chiara Ferragni e la foto con la torta per il piccolo Leone. Baby Leone ha appena compiuto 7 mesi e mamma Chiara ha deciso di festeggiare la ricorrenza con una golosa torta alle fragole, con tanto di...

Difesa (il)legittima? Ecco perché la proposta della Lega metterebbe a rischio la sicurezza : Altro che maggiori tutele, secondo l'associazione Antigone la proposta di legge sull'allargamento del regime della legittima...

Italia-Russia - Sace Simest : Ecco perchè Mosca è partner strategico : Roma, 24 ott., askanews, - Sace Simest, rappresentata dall'amministratore delegato di Sace Alessandro Decio, è parte della ristretta delegazione imprenditoriale al seguito del Presidente del Consiglio ...

Migranti - "la Libia non è un porto sicuro" : Ecco perché sono stati scarcerati i tunisini arrestati a Lampedusa : Le motivazioni del tribunale del Riesame sul ritorno in libertà di Chamseddine Bourassine: le persone soccorse non potevano tornare in Nordafrica

Uomini e donne - Giorgio Manetti : ‘Ecco perché tutti i corteggiatori di Gemma falliscono’ : Anche se non fa più parte del parterre del trono over di Uomini e donne Giorgio Manetti butta ancora un occhio alla trasmissione che gli ha regalato la popolarità per seguire le vicende della sua ex, Gemma Galgani. Le cose per lei, infatti, non sono affatto cambiate: passano gli anni, si avvicendano gli Uomini ma l’amore con la ‘a’ maiuscola sembra non bussare mai alla sua porta. La colpa, stando a quanto dice il ...

SCHEDA - Manovra bocciata dalla Commissione Europea : Ecco perché : ... con un impatto negativo proporzionalmente piu' marcato sia sulla spesa per interessi del paese che sul costo di finanziamento complessivo per l'economia reale'. FLESSIBILITA' 'L'Italia- ricorda ...

Josè Mourinho e gli screzi con la curva della Juve : “Ecco perchè ho fatto il segno del Triplete” : Josè Mourinho ha spiegato quanto accaduto ieri durante United-Juventus, quando ha mimato il segno del Triplete alla curva bianconera Josè Mourinho sempre sincero nelle sue dichiarazioni post-gara. Ieri ha perso contro un’ottima Juventus ed il tecnico del Manchester United ha reso onore alla super difesa dei bianconeri: “Hanno Bonucci e Chiellini come base della squadra che dovrebbero tenere un corso universitario ad Harvard per come ...