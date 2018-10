Ecco i Digital Days di ePRICE con sconti fino al 50% : ePRICE sconta fino al 50% tanti prodotti nella promo Digital Days valida fino al 28 ottobre 2018. Ecco alcuni prodotti super scontati selezionati da noi ePRICE Digital Days ottobre 2018: Le offerte migliori ePRICE sconta fino al 50% tanti prodotti con la promo Digital Days che permette di usufruire di sconti interessanti con scorte limitate su diversi […]

Amazon - Google e Facebook. Ecco l'accordo-flop sulla digital tax europea : LA WEB TAX DI BRUXELLES La Commissione europea ha presentato a marzo una proposta di web tax che prevede un prelievo del 3% sul fatturato dei gruppi dell'economia digitale con vendite Ue superiori a ...

Data fusion e nuove professionalità : Ecco come cambia la gestione della reputazione nell'era del digitale : Parlando di trasformazione digitale, ci sono ambiti in cui le novità si possono toccare con mano, come nel mondo del Retail e della Gdo. Per Giorgio Santambrogio , amministratore delegato del Gruppo ...

Dai droni imbianchini alla fisioterapia digitale - Ecco le idee innovative di Inventor : ... Politecnico di Torino e Università di Torino per sviluppare le capacità imprenditoriali degli studenti universitari, attraverso momenti di formazione in aula, esperienze operative nel mondo delle ...

Ecco le nuove Tre ALL-IN Master Digital e TIM Young Senza Limiti Asphalt 9 Edition : Tre ALL-IN Master Digital e TIM Young Senza Limiti Asphalt 9 Edition sono le nuove offerte dei due operatori mobili, entrambe interessanti. L'articolo Ecco le nuove Tre ALL-IN Master Digital e TIM Young Senza Limiti Asphalt 9 Edition proviene da TuttoAndroid.

BestDrive - la rete di officine targata Continental diventa più digitale : Ecco tutte le novità : BestDrive diventa ancora più digitale per restare più vicina ai propri clienti: ecco le novità della rete di officine targate Continental BestDrive, la rete di officine targata Continental ha superato i 110 punti vendita sul territorio nazionale ed ora allunga il passo e punta sul digitale per un approccio innovativo delle politiche di marketing verso il cliente. Da oggi il mondo BestDrive è ancora più vicino al proprio consumatore e la ...

Formazione aziendale : Ecco come il digital cambia l’approccio al knowledge sharing : di Matteo Sola, digital & Innovation Consultant di Talent Garden Innovation School Quando si chiede cosa sia il digitale si pensa subito all’utilizzo delle tecnologie in senso lato e ai social media nello specifico, spesso riducendo tutto alla comunicazione e al marketing digitale. In realtà, il digitale è molto di più: è prima di tutto un approccio al business, capace di modificarne radicalmente natura e modelli, ponendo come elemento ...

Ecco la piattaforma delle banche italiane su pagamenti digitali : Roma, 25 set., askanews, - Le banche italiane hanno risposto alla sfida della direttiva europea sui pagamenti digitali, lanciando un consorzio che gestirà una piattaforma unica per interagire con le ...

Fake news - come trovare un antidoto. Ecco i Bot (robot digitali) - alleati dei signori del web : 150 volte al giorno controlliamo il nostro smarthphone, mediamente ogni sei minuti. Lo scrive il guru della comunicazione Giuseppe Riva nel suo pamphlettino Fake news (Il Mulino). Da questo dato spaventoso è partito il Forum Web e comunicazione. La verità ai tempi delle Fake news, promosso da Casa Corriere. Dall’alba dell’era Gutenberg alla società liquida di Zygmunt Bauman, il suo incipit fa scuola: “La modernità è la convinzione che il ...

Ecco l'identikit dei giovani consumatori digitali : Sono gli smartphone, le sneakers ed i videogiochi i prodotti in testa ai consumi digitali dei giovani italiani. Secondo l'identikit del consumatore digitale realizzato da Idealo, i ragazzi tra i 18 e ...

Decreto concretezza - Ecco il testo : impronte digitali anti-furbetto e nuove assunzioni : Si profilano tempi duri per chi ha sposato la filosofia da furbetto del cartellino: nel Consiglio dei ministri di ieri sera, oltre al Decreto Genova, è stato approvato il Decreto concretezza annunciato da Giulia Bongiorno, ministra per la Pubblica amministrazione, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, che ha presentato l’arrivo nella Pa delle impronte digitali per combattere le inefficienze degli statali furboni. Scarica qui il Decreto Il ...

Sky - Ecco la Cam per il digitale terrestre : disponibile a 79 - 90 euro : La pay Tv di Murdoch amplia la sua proposta ed è ora disponibile anche via fibra e digitale terrestre L'articolo Sky, ecco la Cam per il digitale terrestre: disponibile a 79,90 euro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tumori : Ecco come le terapie mirate riconoscono le “impronte digitali” del cancro : Oggi il 54% degli uomini e il 63% delle donne colpiti dal cancro sconfiggono la malattia. In un ventennio (1990-2009) la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata rispettivamente del 15% e dell’8%. Un obiettivo raggiunto grazie alle campagne di prevenzione e ad armi sempre più efficaci, come le terapie mirate (dette anche target therapy), che esercitano la loro azione su uno specifico bersaglio molecolare risparmiando le cellule ...