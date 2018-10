È morto Tom Jago | addio al “papà” del liquore Baileys

È morto Joachim Ronneberg - il partigiano norvegese che fermò l'atomica di Hitler : L'uomo che fermò la bomba atomica di Hitler : è scomparso a 99 anni una delle figure più emblematiche della resistenza europea al nazismo, il norvegese Joachim Ronneberg . Nel 1943 guidò un'operazione top secret in una centrale pesantemente sorvegliata nella regione meridionale del Telemark, sabotando le ambizioni nucleari della Germania.L'operazione venne immortalata in un film hollywoodiano nel 1965, 'Eroi di ...

Roma - scooter contro auto al Gianicolo : 1 morto / Ultime notizie : 5 feriti - automobilista 21enne arrestato : Roma , grave incidente al Gianicolo : scooter contro auto , 1 morto e 5 feriti , 4 in ospedale in codice rosso. auto mobilista 21enne arrestato , positivo a test alcol e droga.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 19:57:00 GMT)

Strade killer - nuova vittima : Tommaso morto a 17 anni - era una promessa del basket : Eppure proprio dai numeri, dalle statistiche, tocca partire se si vuole andare oltre la cronaca dell'episodio, per iniziare a far luce su responsabilità e risposte che la Capitale pretende. Da ...

Non ce l'ha fatta Tommaso Mossa - morto a 17 anni investito sulla via Nomentana : Non ce l'ha fatta Tommaso Mossa , il ragazzo di 17 anni rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto sulla via Nomentana . Diciotto anni ancora da compiere, il giovane è deceduto ...