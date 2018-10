E' morta l' azzurra di volley Sara Anzanello | aveva 38 anni

Volley in lutto - è morta l'azzurra Sara Anzanello : Nata a San Donà di Piave il 30 luglio 1980, dopo una lunga carriera costellata di successi tra i quali spiccano, con la con la maglia della nazionale italiana, l' oro ai Campionati del Mondo 2002 e ...

Pattinaggio - l’ex atleta azzurra Giada Dall’Acqua morta nel sonno a 28 anni : Si è addormentata dopo pranzo e non si è più svegliata. È morta così Giada Dall’Acqua, 28enne ex azzurra della squadra di Pattinaggio artistico. Abitava a San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini, col marito e la loro bimba di 18 mesi. I primi accertamenti del medico legale sembrano propendere per le cause naturali ma è stata comunque disposta l’autopsia sul corpo della ragazza, morta mercoledì. A dare la notizia della scomparsa ...

morta nel sonno Giada Dell’Acqua - ex pattinatrice azzurra : Aveva appena 28 anni Giada Dell’Acqua, ex pattinatrice azzurra, una regina dei pattini a rotelle che insegnava ai ragazzi ed era diventata mamma da un anno e mezzo. È Morta nel sonno mercoledì pomeriggio. Ad annunciarlo la Fisr, Federazione Italiana Sport Rotellistici, su Facebook: «Ciao Giada, lasci un grande vuoto nel pattinaggio artistico». Il Resto del Carlino, nella sua edizione riminese, racconta i particolari dell’accaduto. Era andata a ...

morta nel sonno l’ex pattinatrice azzurra Giada Dall’Acqua : Lutto nel mondo del pattinaggio artistico. Giada Dall’Acqua, tecnico di terzo livello ed ex atleta azzurra delle specialità di Solo Dance e Coppia Danza è scomparsa a 28 anni. La pattinatrice, che aveva dedicato l’intera vita al pattinaggio a rotelle raggiungendo l’alto livello e vestendo la maglia azzurra in diverse occasioni, è deceduta improvvisamente in casa sua mercoledì pomeriggio mentre dormiva. Ad annunciarlo, in una nota, è la ...

