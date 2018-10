E il carabiniere disse | Cucchi ci dà fastidio Magari morisse

Cucchi - l'ex moglie del carabiniere D'Alessandro a Le Iene : «Mi disse : quante gliene abbiamo dato a quel drogato di merda» : di Simone Pierini Stasera in tv su Italia Uno a Le Iene Pablo Trincia ha intervistato Anna Carino, l' ex moglie di un altro imputato per il pestaggio di Stefano Cucchi , il carabiniere Raffaele D'...

CUCCHI - carabiniere AMMETTE PESTAGGIO E ACCUSA DUE COLLEGHI/ “Mi dissero che avrei dovuto farmi i c... miei” : CUCCHI, CARABINIERE Francesco Tedesco confessa PESTAGGIO e cha chiamato in causa gli altri due COLLEGHI, Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:49:00 GMT)

Cucchi - carabiniere confessa : "Due colleghi lo pestarono" | "Zitto 9 anni - temevo ritorsioni" | "Il maresciallo mi disse di mentire al pm" : Colpo di scena a inizio udienza del processo che vede cinque carabinieri imputati per la vicenda della morte di Stefano Cucchi. Uno dei militari, Francesco Tedesco, in una denuncia ha ricostruito i fatti di quella notte e ha "chiamato in causa" due dei militari imputati per il pestaggio