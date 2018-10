Due smartphone in due giorni | Lenovo Z5 Pro e nubia Red Magic 2 i grandi attesi

Due anni di aggiornamenti Android e non solo : nuovi obblighi per i produttori di smartphone : Novità importanti per gli utenti in possesso di uno smartphone che saranno più tutelati dall’azienda Google sul tema aggiornamenti Android, relativi in modo specifico alla sicurezza. Più nel dettaglio l’azienda di Mountain View ha stilato una nuova ed interessante regola per tutte le aziende che usufruiscono del suo sistema operativo. In poche parole tutte le aziende produttrici di smartphone Android dovranno necessariamente garantire almeno due ...

OPPO ha barato i risultati dei test benchmark dei suoi ultimi Due smartphone : Nuove conferme sui benchmark truccati da parte di OPPO ci arrivano grazie ad un nuovo studio effettuato da ULbenchmarks.

ASUS ZenFone Lite (L1) e Lenovo K9 sono Due nuovi smartphone low cost per l'India (per ora) : ASUS e Lenovo pronte a lanciare due nuovi smartphone low cost a partire dall'India: ecco ASUS ZenFone Lite (L1) e Lenovo K9, scopriamo caratteristiche tecniche, immagini e prezzi.

Nubia cede alla tentazione dello smartphone con Due display mentre Nokia 7.1 Plus fa un giro su Geekbench : Nubia ha intenzione di riprendere un'idea già adottata qualche tempo fa da Meizu PRO 7, lo ricordate? Nokia 7.1 Plus nel frattempo sgroppa su Geekbench

Fluid Navigation permette di utilizzare lo smartphone con Due gesture attivabili dai bordi dello schermo : Fluid Navigation è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente un modo particolare di utilizzare smartphone e tablet con due gesture principali attivabili dai bordi laterali e inferiore del dispositivo mobile. La prima gesture prevede uno swipe, mentre la seconda uno swipe con una pressione prolungata che consentono di eseguire le azioni principali.

SIKURPhone XZ1 e SIKURPhone XA2 sono Due smartphone super sicuri su base Sony : I SIKURPhone XZ1 e SIKURPhone XA2 rappresentano la nuova generazione di smartphone "super sicuri" e a prova di hacker di Sikur

Lo smartphone Nubia con Due display appare su TENAA : ecco la scheda tecnica : Il misterioso smartphone Nubia con due display appare su TENAA: ecco il primo sguardo alla scheda tecnica di questo nuovo smartphone molto particolare.

Xiaomi Mi 8 Youth e Mi 8 Fingerprint Edition : in arrivo Due nuovi smartphone a un ottimo prezzo? : L'azienda cinese Xiaomi non smette di stupire i consumatori e, nei prossimi giorni, potrebbe annunciare due nuove varianti di Xiaomi Mi 8. Dovrebbero […]

Gli smartphone Huawei riceveranno Due grandi aggiornamenti : elenco e precisazioni : Ci sono importanti novità che provengono direttamente da Huawei e che dobbiamo prendere assolutamente in considerazione in questo periodo. Tutto nasce dalla politica che non è mai stata troppo chiara da parte del produttore asiatico, per quanto concerne la distribuzione degli aggiornamenti software. In particolare, da un lato abbiamo avuto Samsung che ha sempre garantito almeno due release importanti ai suoi prodotti, anche quelli che ormai ...

