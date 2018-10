Due persone fermate | avrebbero drogato | abusato e ucciso Desiree

Desirée - svolta nelle indagini : Due persone fermate : La Polizia ha eseguito nella notte due fermi per stupro e omicidio. La 16enne è stata trovata morta in uno stabile...

Desirée - fermate Due persone : sono senegalesi irregolari : Ci sono due fermi per l'omicidio di Desirée, la ragazza di 16 anni trovata morta la scorsa settimana in uno spazio occupato nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Si tratta di due...

Omicidio Desirée a Roma - la polizia ferma Due persone - : Le forze dell'ordine hanno messo in stato di fermo due cittadini senegalesi, entrambi irregolari in Italia, ritenuti responsabili, in concorso con altri, dello stupro e dell'Omicidio. Le indagini ...

Più di Due miliardi di persone non hanno ancora accesso a internet : (Credits: Getty) Un’internet universale, accessibile a tutti, è e rimarrà, perlomeno per un bel po’ di anni, ancora un sogno. Sono due miliardi e 300milioni le persone che ancora nel 2018 vivono in paesi dove la rete non è un bene che ci si possa permettere. Più del 30% della popolazione mondiale. Parliamo di luoghi dove anche solo un giga di traffico dati è fuori portata per le tasche dei cittadini, e corrisponde a oltre il 5% dello ...

Torre del Greco - Associazione di tipo mafioso - Due persone in carcere : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Pneumatici, sanitari, rifiuti pericolosi: la discarica abusiva di via Meucci cresce a dismisura Vesuvio, 41 scosse «ma no allarmismi» Castellammare - ...

Mede - incendio su treno che trasporta propilene : evitata esplosione/ Pavia - Due persone intossicate : Mede, incendio su treno che trasporta propilene: evitata esplosione. Ultime notizie Pavia, due persone intossicate: decisivo l'intervento dei vigili del fuoco(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 22:40:00 GMT)

Torino - Appendino pro utero in affitto : "Due persone che si amano sono famiglia" : Sta facendo parecchio discutere la campagna delle associazioni ProVita Onlus e Generazione Famiglia, che nelle ultime ore hanno tappezzato numerose città italiane, come Torino, Roma, Napoli e Milano, di manifesti di carattere polemico.L"intenzione degli attivisti è proprio quella di suscitare scalpore, e di protestare contro il metodo sempre più diffuso del cosiddetto "utero in affitto". Ecco dunque la scelta di affiggere delle immagini proprio ...

"Due persone che si amano fanno una famiglia". Chiara Appendino risponde ai manifesti choc di ProVita : "Due persone che si amano fanno una famiglia. Continuerò le trascrizioni e non smetterò di dare la possibilità a questo amore di realizzarsi". Poi Chiara Appendino affida a Facebook un sorriso e indirizza il suo "saluto" alla pagina ufficiale dell'Onlus ProVita. L'associazione che "opera a favore della vita e del matrimonio tra uomo e donna", insieme a Generazione famiglia, aveva recentemente esposto a Torino dei manifesti ...

Sky Arte Festival - la Due giorni a Palermo ha coinvolto oltre 5 mila persone : Con mille tremolanti lucine che hanno acceso il palco del Teatro Al Massimo venerdì sera, Brunori Sas con la sua emozionante interpretazione dell’album di Lucio Dalla “Come è profondo il mare”, ha dato il via allo Sky Arte Festival. L’evento di Sky il 12 e 13 ottobre ha “invaso” la città di Palermo con musica, Arte, incontri, concerti proiezioni e tante iniziative, per le affascinanti vie ...

Cosenza - società pubblicitaria non dichiara 4 - 5 milioni di euro ed evade oltre 1 - 3 milioni di euro di imposte. Denunciate Due persone : Cosenza - La Compagnia della Guardia di Finanza di Paola ha scoperto un evasore fiscale, che dal 2013 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi pur avendo conseguito ricavi per 4,5 milioni di ...

Roma - esplosione in un appartamento per una fuga di gas : Due persone in codice rosso : A causa dell'esplosione gli infissi dell'abitazione sono stati sbalzati in strada danneggiando alcuni veicoli

Lega - bomba carta contro la sede Prese Due persone. Sono anarchici : Attentato dimostrativo davanti alla sede della Lega ad Ala, localita' del Trentino meridionale dove questa sera il leader del Carroccio, Matteo Salvini, terra' un comizio. Secondo le prime indiscrezioni e' esploso un ordigno rudimentale, una bomba carta. Gli inquirenti avrebbero fermato alcune persone. La vetrina della sede e' stata mandata in frantumi dalla deflagrazione Segui su affaritaliani.it

