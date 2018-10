Due anni di aggiornamenti Android e non solo | nuovi obblighi per i produttori di

Tesla ha guadagnato 311 milioni di dollari nel suo ultimo trimestre - non succedeva da Due anni : Dopo mesi di grandi difficoltà, l’azienda produttrice di automobili elettriche Tesla ha registrato un trimestre positivo con un guadagno di 311,5 milioni di dollari, il terzo trimestre positivo nella sua storia iniziata circa 15 anni fa. Il risultato è dovuto The post Tesla ha guadagnato 311 milioni di dollari nel suo ultimo trimestre, non succedeva da due anni appeared first on Il Post.

MotoGp - Niente titolo - ma Dovizioso non si lamenta : 'Due anni fa non avremmo mai pensato di lottare con Marquez' : Sono orgoglioso di avere creato questa situazione con il team e di essere in grado di lottare e di creare problemi a Marc, un sette volte campione del mondo. Al momento abbiamo anche una buona ...

MotoGp – Niente titolo - ma Dovizioso non si lamenta : “Due anni fa non avremmo mai pensato di lottare con Marquez” : Andrea Dovizioso, dopo l’assegnazione del titolo iridato, parla della rivalità con Marc Marquez, della sua Ducati e del futuro al fianco di Petrucci “Sicuramente non è un circuito Ducati, ma sarà interessante vedere come andremo. – così Andrea Dovizioso ha parlato a Motorsport durante un evento a Melburne – Sono felice che questa gara arrivi in questo momento. Dopo Brno, abbiamo iniziato a lottare per la vittoria in ...

Ufficiale il nuovo Duetto di Kanye West e Nicki Minaj per l’album YANDHI - a 8 anni da Monster (video) : A otto anni dalla loro prima volta Kanye West e Nicki Minaj tornano a lavorare insieme per un duetto: lo ha rivelato il rapper durante una breve intervista con TMZ, annunciando che la rapper parteciperà a una traccia del suo prossimo album, che ha già un titolo Ufficiale,YANDHI. Sarà un album ricco di collaborazioni per il controverso cantautore, che negli ultimi tempi si è messo in mostra per il suo appoggio al presidente americano Donald ...

Crollo scala mobile - Raggi : 'Due anni fa stanziati 18 milioni per interventi urgenti' : Il giorno dopo il Crollo della scala mobile nella fermata Repubblica, la sindaca di Roma Virginia Raggi rivendica l'operato del Campidoglio durante la sua gestione in fatto di sicurezza della ...

Bulgari Hotel Roma - tra Due anni a piazza Augusto Imperatore : Roma, 24 ott., askanews, - Bulgari aprirà il suo secondo Hotel in Italia a Roma. Non c'è ancora l'ufficialità, ma il sito www.gugsto.it è in grado di confermare le indiscrezioni che circolano ormai da ...

Zona Euro : crescita economica rallenta ai minimi in più di Due anni e l'ottimismo indica il tasso più basso in quattro anni - stima flash - : Dall'ultima indagine di Markit di ottobre, i dati flash hanno indicato il più lento ritmo di crescita dell'economia dell'EuroZona degli ultimi due anni. Ciò è principalmente legato alla debolezza delle esportazioni riversatasi sul settore terziario. A peggiorare la situazione hanno contribuito le ...

Eurozona - la crescita economica scende ai minimi da oltre Due anni : L'attività economica dell'Eurozona tocca i valori minimi da più di due anni nel mese di ottobre e l'ottimismo indica il tasso più basso in quattro anni. Nella stima flash , che analizza circa l'85% ...

Pensioni e «quota 100» - ci sono 13 - 7 mld in Due anni Che cosa prevede la manovra Condono : tasse al 20% su redditi nascosti : Ci sono 9 miliardi per il reddito di cittadinanza, 7 circa per le Pensioni anticipate e la riforma della Legge Fornero. Stanziate le risorse, ma l’attuazione è rinviata a provvedimenti specifici successivi

Made in Italy - via alle riprese della nuova serie TaoDue dedicata alla moda degli anni Settanta : La Taodue rimette nella fondina la pistola e tira fuori ago e filo. Un po' riduttivo, forse, eppure la casa di produzione di Pietro Valsecchi ha annunciato, nelle ore scorse, l'apertura del set di una sua nuova serie tv, questa volta lontana anni luce dal mondo del polizieschi che tanta fortuna gli ha portato: Made in Italy sarà infatti una serie dedicata alla nascita della grande moda italiana negli anni Settanta.Milano, New York ed il ...

Reddito cittadinanza - Rinaldi vs Cattaneo (Fi) : “Berlusconi nel 2016 era d’accordo col M5s. Cosa è successo dopo Due anni?” : Battibecco serrato a Coffee Break (La7) tra l’economista Antonio Maria Rinaldi e il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, sul Reddito di cittadinanza. Quest’ultimo esprime la sua assoluta contrarietà: “Se dal governo gialloverde fosse stato fatto un atto di coraggio, i 10 miliardi di euro che buttiamo al vento per il Reddito di cittadinanza sarebbero potuti essere utilizzati per dare sgravi veri e sostanziali alle piccole imprese, Cosa ...

Duemila anni sotto il Mar Nero. Ritrovato il vascello più antico al mondo : Il relitto di una nave mercantile greca che risale a 2.400 anni fa è stato Ritrovato nel Mar Nero. La scoperta è stata effettuata da una squadra di ricerca anglo-bulgara ed è il relitto più antico della storia. I ricercatori hanno detto che la nave mercantile appena ritrovata è simile ai vascelli

Borse europee sui minimi da Due anni. Spread torna sopra 310 punti dopo la bocciatura Ue : Un mix di fattori spinge l'Europa sui minimi da due anni. Deludono alcune trimestrali molto attese, preoccupa la situazione italiana, permangono le tensioni sulla guerra commerciale e le preoccupazioni sulla crescita cinese. Wall Street in forte calo, pesano gli industriali. A Piazza Affari banche in ordine sparso, male St e il lusso...

Andrea Bocelli/ Video - il Duetto con il figlio Matteo e l'attesa di 14 anni (E poi c'è Cattelan a Teatro) : Andrea Bocelli è ospite a E poi c'è Cattelan a teatro, parlerà soprattutto dello splendido duetto con il figlio Matteo che ha commosso tutti i suoi sostenitori. Un ritorno dopo 14 anni.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 13:14:00 GMT)