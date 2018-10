Dubbi sull' imprenditore smemorato | aperta inchiesta

Pisa - Dubbi sullo smemorato scomparso : potrebbe essere una messinscena : Il 52nne capisce perfettamente l'italiano e, da un punto di vista medico, non ha subito alcun trauma

Pisa - Dubbi sull'imprenditore scomparso e trovato in Scozia : potrebbe essere una messinscena : Continua a far discutere la storia di Salvatore Mannino , l'imprenditore 52enne di Lajatico , Pisa, scomparso il 19 settembre e ritrovato a Edimburgo, in Scozia, circa un mese dopo in stato ...

I Dubbi dell’Unione europea sull’Italia nella stampa internazionale : La prima finanziaria del governo Lega-cinquestelle fa discutere l’Europa: per la prima volta nella sua storia la Commissione europea ha respinto una manovra di un paese dell’eurozona. Leggi

I Dubbi degli inquirenti sulle ispezioni «Sicurezza del ponte decisa a tavolino» : Negli ultimi 5 anni l’esito delle ispezioni trimestrali al viadotto era pressoché identica mese dopo mese

Tumori - Dubbi dei pazienti sulle terapie : arriva il portale in 16 lingue : Si chiama mycancertherapy.eu il nuovo portale video in 16 lingue creato da Daiichi Sankyo per rispondere alle domande più frequenti dei pazienti oncologici, semplificando il gergo medico. Presentato al Congresso dell’European Society of Medical Oncology (Esmo) 2018, lo strumento di informazione online, che comprende video interventi di qualificati oncologi, nasce come risorsa per aiutare i pazienti a superare le barriere che si frappongono alla ...

Borsa - Dubbi sulla Manovra : Milano chiude in negativo : Le incertezze sull'economia italiana continuano ad influire sull'andamento dei mercati: il Ftse Mib chiude la prima seduta...

Giallo Paquetà. Dubbi Flamengo sulla cessione al Milan : Si aggiunge un nuovo episodio a colorare il trasferimento di Lucas Paquetà dal Flamengo al Milan. Il presidente del consiglio deliberativo del club brasiliano, Rodrigo Dunshee, ha definito 'strano' l'...

Non dirlo al mio capo 3 Dubbi sulla terza serie - Lino Guanciale : 'Non vado mai oltre la 2' : Non dirlo al mio capo 3, ci sara' la terza serie? La tissima serie Tv di Rai 1 con gli amati Vanessa Incontrada e Lino Guanciale è arrivata oggi 18 ottobre all'ultima - attesissima, anche se con nostalgia - puntata. Ci si chiede se la fortunata fiction avra' anche una terza stagione. Ad ora non abbiamo ancora notizie ufficiali in merito, ma da alcune interviste rilasciate dai due protagonisti principali, sembrano emergere pareri contrastanti. Se ...

Non Dirlo al Mio Capo 3 ci sarà? Dubbi sulla presenza di Lino Guanciale e sulla terza stagione : Non Dirlo al Mio Capo 3 ci sarà? La sesta e ultima puntata lascerà i fan col fiato sospeso: Lisa ed Enrico saranno finalmente una coppia? Il secondo ciclo di episodi ha registrato 4 milioni di spettatori circa ogni settimana, conquistando soprattutto il pubblico femminile. Un buon risultato per Rai1 che potrebbe optare per un seguito. Lino Guanciale e Vanessa Incontrada saranno interessati a proseguire? In una recente intervista a TV Sorrisi ...

MotoGp – Vinales a Motegi per togliersi ogni Dubbio : “scopriremo se a fare la differenza sono le gomme o i cambiamenti sulla M1” : Le parole di Maverick Vinales alla vigilia del Gp del Giappone: lo spagnolo pronto per la gara di Motegi Il trittico asiatico è arrivato: i piloti della MotoGp sono pronti ad affrontare tre toste gare consecutive oltreoceano. Primo fra tutti, c’è da disputare il Gp del Giappone, dove Marquez potrebbe essere incoronato già campione del mondo a tre gare d’anticipo dal termine della stagione 2018. Alessandro La ...

Non dirlo al mio capo - Dubbi sulla terza stagione : Lino Guanciale non sarebbe favorevole : Giovedì 18 ottobre andra' in onda la sesta ed ultima puntata della seconda stagione di Non dirlo al mio capo. La Rai, al momento, non ha fatto trapelare nulla circa la realizzazione di una terza edizione della fiction che vede come protagonisti Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. Quest'anno la serie televisiva ha preso il via nel mese di settembre, riscuotendo un buon successo di pubblico [VIDEO]. Dunque, se si tenesse conto esclusivamente ...

Uomini e Donne - Teresa e Salvatore di nuovo insieme : i Dubbi dei fan sulla crisi : I riflettori del pubblico di Uomini e Donne tornano a riaccendersi su Teresa e Salvatore, una delle coppie più longeve tra quelle che abbiamo visto nascere nel corso di questi ultimi anni nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi. Qualche settimana fa, però, Teresa e Salvatore avevano annunciato la fine della loro relazione: i due su Instagram dissero che non stavano più insieme e che questa volta sarebbe stato un addio ...

Uomini e Donne - Teresa e Salvatore di nuovo insieme : i Dubbi dei fan sulla crisi : I riflettori del pubblico di Uomini e Donne tornano a riaccendersi su Teresa e Salvatore, una delle coppie più longeve tra quelle che abbiamo visto nascere nel corso di questi ultimi anni nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi. Qualche settimana fa, però, Teresa e Salvatore avevano annunciato la fine della loro relazione: i due su Instagram dissero che non stavano più insieme e che questa volta sarebbe stato un addio ...

Teresa e Salvatore di nuovo insieme - il Web si scatena : Dubbi sulla crisi : Teresa e Salvatore di nuovo insieme: un nuovo avvistamento scatena il Web contro la coppia Uomini e Donne News fresche di giornata: Teresa e Salvatore sono stati visti di nuovo insieme. La coppia sembra aver superato la crisi e il peggio potrebbe essere passato. Peccato che la velocità con cui si è svolto il tutto […] L'articolo Teresa e Salvatore di nuovo insieme, il Web si scatena: dubbi sulla crisi proviene da Gossip e Tv.