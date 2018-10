Dua Lipa | ecco la preview di “If Only” | la canzone realizzata insieme ad Andrea Bocelli

Il disco globale di Bocelli : "Il mio pop senza tempo con Sheeran e Dua Lipa" : Andrea Bocelli non è soltanto una questione di voce. È soprattutto stile. Ieri, nel favoloso e minuscolo Teatro Gerolamo in centrissimo a Milano, ha presentato il suo primo disco pop in quattordici anni e aveva l'umiltà di un debuttante, mica di un best seller da 85 milioni di copie vendute a ogni latitudine. "Ho atteso così tanto perché è veramente difficile trovare una canzone degna di accompagnare le giornate di ciascuno", spiega mentre, ...

I Ferragnez e Dua Lipa : terzetto d'eccezione in uno strip club di Los Angeles : Un incrocio di Stories su Instagram, quello tra Chiara Ferragni, Fedez e la cantante Dua Lipa che hanno trascorso una nottata insieme nella scintillante Los Angels, in uno strip club."Siamo andati in questo locale, dove non puoi fare né foto né video, con Dua e suo padre", ha raccontato Fedez . Il rapper scherza, riprendendo col cellulare la novella sposa e la cantante, e accompagnando il tutto con un "Oh, yeah, girls, oh, my God" ...

MTV Summer Hits : la canzone dell'estate è "One Kiss" di Dua Lipa e Calvin Harris!

Anche Ed Sheeran e Dua Lipa nel nuovo album di Andrea Bocelli - in duetto col figlio Matteo in Fall on me (audio e testo) : Il nuovo album di Andrea Bocelli sta per arrivare, insieme alle numerose collaborazioni che hanno fatto fronte comune per entrare a far parte del nuovo progetto dell'artista toscano che torna agli inediti dopo 14 anni di assenza dal mercato con un disco completamente nuovo. Già fatto il nome di Ed Sheeran, che partecipa all'opera con un brano scritto da Tiziano Ferro, ma ci saranno Anche Aida Garifullina e Josh Groban. A qualche settimana ...

Nel nuovo disco Bocelli duetta con Ed Sheeran - Dua Lipa e il figlio Matteo : Ci sono anche Ed Sheeran, Dua Lipa, Josh Groban e la firma di Tiziano Ferro nel nuovo album di Andrea Bocelli, 'Sì', in uscita in tutto il mondo il 26 ottobre per Sugar, distribuito in oltre 60 paesi ...

Nel nuovo disco 'Sì' Andrea Bocelli duetta con Ed Sheeran - Dua Lipa e il figlio Matteo : Ed Sheeran, Dua Lipa, Aida Garifullina e Josh Groban: Andrea Bocelli riunisce alcuni grandi nomi della musica internazionale nel suo album ' Sì ' , in uscita in tutto il mondo il 26 ottobre per Sugar, distribuito in oltre 60 Paesi tramite Decca Record UK. Il disco contiene anche il duetto con Matteo Bocelli: il figlio ventenne del tenore che canta con il padre ' Fall ...

Dua Lipa ha realizzato un duetto con un grandissimo cantante italiano

Dua Lipa in lacrime in Cina - espulsi i fan LGBT dopo le intolleranze della sicurezza (video) : “Sono inorridita” : Dua Lipa in lacrime in Cina dopo le intolleranze mostrate dalla sicurezza che ha espulso alcuni fan LGBT che si sono presentati al concerto brandendo alcune bandiere arcobaleno che non state gradite dalla security. L'artista britannica non ha gradito il gesto ed è scoppiata a piangere nel bel mezzo del concerto poiché inorridita dal comportamento delle guardie che non hanno tollerato l'esposizione delle bandiere durante lo show. Stavolta è ...

Cina - bandiere arcobaleno al concerto di Dua Lipa : interviene la sicurezza. La popstar reagisce così : Dua Lipa è scoppiata a piangere durante il suo concerto a Shanghai, in Cina. La popstar non è riuscita a trattenere le lacrime dopo un episodio avvenuto in mezzo al pubblico, dove alcuni uomini della sicurezza si sono avventati su alcuni fan che esibivano delle bandiere arcobaleno, a sostegno dei diritti della comunità Lgbt, cacciandoli dalla struttura che stava ospitando il live. La cantante è apparsa visibilmente sconvolta da quello che aveva ...

Dua Lipa in lacrime al concerto a Shangai : ‘Sono inorridita’ : Sarebbe dovuta essere una sera di musica e divertimento, invece il concerto di Dua Lipa a Shangai è stato segnato da paura e tensione. La popstar britannica si è trovata a interrompere il concerto tra le urla del pubblico quando alcuni uomini della sicurezza si sono avventati su alcuni fan che esibivano uno striscione a favore dell’omosessualità cacciandoli dalla struttura che stava ospitando il live. Una mossa inaspettata che la stessa Dua ...

Caos al concerto di Dua Lipa - la cantante scoppia a piangere : ecco cosa è accaduto a Shanghai [VIDEO] : Dua Lipa è scoppiata a piangere sul palco di un suo concerto, a Shanghai la bella cantante è intervenuta in difesa dei suoi fan Dua Lipa ha pianto durante il suo concerto di Shanghai andato in scena ieri nella metropoli cinese. Mentre la cantante si stava esibendo, infatti, alcuni fan sono stati allontanati dalla sicurezza con la forza fuori dall’impianto che ospitava l’evento musicale, suscitando le urla dei presenti. ...

Dua Lipa in lacrime sul palco a Shanghai : ecco cosa è successo

Dua Lipa ha pubblicato la versione live di 'IDGAF' : ecco il video : La clip raccoglie le immagini di diversi concerti di Dua in questo intenso anno di tour in giro per il mondo. Dai un'occhiata qui sotto! La live version di "IDGAF" anticipa di qualche settimana l'...

Dua Lipa ha pubblicato la versione live di "IDGAF" : ecco il video