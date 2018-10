Draghi : «Bce non si piegherà alle esigenze dell'Italia - ma ho fiducia in un accordo» : Rispettare le regole e cercare il dialogo. Lo dice il presidente della Bce, Mario Draghi, parlando della manovra italiana. «Sono fiducioso che si troverà un accordo», ha detto...

Draghi : “Lo spread sta danneggiando le banche. Fiducioso che Italia e Ue troveranno un accordo” : Secondo il presidente della Bce, Mario Draghi, l’Italia, come la Brexit e la guerra commerciale, «è fra le incertezze per lo scenario economico dell’Eurozona». Ma Draghi si dice «Fiducioso che si troverà un accordo». La Bce conferma che il Qe proseguirà fino a dicembre e al ritmo di acquisti di 15 miliardi mensili, e «anticipa che in seguito, se i ...

Draghi : “L’Italia come la Brexit - è tra le incertezze per l’Eurozona” : Anche l’Italia, come Brexit e la guerra commerciale, è fra le incertezze per lo scenario economico dell’Eurozona. Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi. L'articolo Draghi: “L’Italia come la Brexit, è tra le incertezze per l’Eurozona” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Draghi : la crescita continua ma «segnali di debolezza». Italia tra i fattori di incertezza : La Bce ha confermato i tassi a zero almeno fino all’estate 2019 e la fine del piano di acquisto di titoli di Stato a dicembre. Il quadro economico presenta fattori di incertezza ma non cambia nella sostanza...

Bce - Draghi : «Italia come Brexit è fra le incertezze» Live Acquisto dei titoli fino al 2018 : La conferenza stampa da Francoforte dopo la riunione del board per decidere sulla politica monetaria

Appesi ancora a Mario Draghi. Perché la strategia post-QE può rendere la vita più o meno difficile all'Italia : Tocca ancora una volta a Mario Draghi. I riflettori sono di nuovo puntati sul tavolo della Bce, che si riunisce in una fase delicatissima per l'Europa, in piena bufera per lo scontro sulla manovra italiana, incerta sull'esito dei negoziati della Brexit e preoccupata per dati che mostrano un indebolimento complessivo della crescita. Proprio mentre si contano i giorni prima della fine del Quantitative Easing, la lista dei problemi e delle ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende Draghi (25 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende le parole di Mario Draghi. Non mancano dei dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 04:18:00 GMT)