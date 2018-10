Draghi resta fiducioso su accordo manovra | ' Semplice buon senso'

Mario Draghi resta fermo. La Bce lima al ribasso le stime di crescita dell'Eurozona - ma la strategia non cambia : La Bce conferma in toto la sua strategia . Sulla base della consueta analisi economica e monetaria abbiamo deciso di lasciare invariati i tassi di interesse di riferimento, ha detto il presidente Mario Draghi in conferenza stampa a Francoforte. "Continuiamo ad attenderci che si mantengano su livelli pari a quelli attuali almeno nell'orizzonte dell'estate del 2019 e in ogni caso finchè ciò sarà necessario" ha detto il ...

Nel dopo-Draghi l'Italia rischia di restare senza voce in Bce : Il mandato di Mario Draghi scadrà tra poco più di un anno e cosa accadrà dopo dentro la Bce per l'Italia potrebbe costituire un rischio. Bloomberg segnala che l'Italia rischia di perdere una voce importante per quanto riguarda le questioni economiche e monetarie europee in un momento in cui potrebbe, al contrario, avere bisogno del sostegno dell'istituzione di Francoforte.Il Governo italiano - scrive Bloomberg - sembra ...