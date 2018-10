Draghi : lo spread danneggia le banche italiane. «Non finanziamo il deficit dei Paesi» : La Bce ha confermato i tassi a zero almeno fino all’estate 2019 e la fine del piano di acquisto di titoli di Stato a dicembre. Il quadro economico presenta fattori di incertezza ma non cambia nella sostanza...

Draghi : lo spread sta danneggiando le banche ma ho fiducia in un accordo tra Roma e Bruxelles : Il presidente della Bce Draghi si dice fiducioso sul raggiungimento di un accordo fra Roma e Bruxelles sulla legge di Bilancio. Ma avverte che l'aumento dello spread sta danneggiando i portafogli ...

Draghi - spread danneggia capitale banche : ANSA, - FRANCOFORTE, 25 OTT - "Non ho la palla di cristallo, se sarà 300, 400 o quant'altro. Certamente questi bond sono nel portafoglio delle banche , se perdono valore intaccano il capitale delle ...

Draghi : lo spread ha un impatto sulle banche italiane. «Non finanziamo il deficit dei Paesi» : La Bce ha confermato i tassi a zero almeno fino all’estate 2019 e la fine del piano di acquisto di titoli di Stato a dicembre. Il quadro economico presenta fattori di incertezza ma non cambia nella sostanza...

Draghi : "Lo spread sta danneggiando le banche. Fiducioso che Italia e Ue troveranno un accordo" : Secondo il presidente della Bce, Mario Draghi , l' Italia , come la Brexit e la guerra commerciale, 'è fra le incertezze per lo scenario economico dell'Eurozona'. Ma Draghi si dice ' Fiducioso che si ...

Draghi : “Lo spread sta danneggiando le banche. Fiducioso che Italia e Ue troveranno un accordo” : Secondo il presidente della Bce, Mario Draghi, l’Italia, come la Brexit e la guerra commerciale, «è fra le incertezze per lo scenario economico dell’Eurozona». Ma Draghi si dice «Fiducioso che si troverà un accordo». La Bce conferma che il Qe proseguirà fino a dicembre e al ritmo di acquisti di 15 miliardi mensili, e «anticipa che in seguito, se i ...