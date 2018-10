Draghi | “Lo spread sta danneggiando le banche Fiducioso che Italia e Ue troveranno un

lastampa

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Secondo il presidente della Bce, Mario, l’, come la Brexit e la guerra commerciale, «è fra le incertezze per lo scenario economico dell’Eurozona». Masi dice «che si troverà un accordo». La Bce conferma che il Qe proseguirà fino a dicembre e al ritmo di acquisti di 15 miliardi mensili, e «anticipa che in seguito, se i ...