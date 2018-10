Draghi : lo spread ha un impatto sulle banche italiane. Da Roma «contagio limitato» : L'espansione dell'economia dell'Eurozona è confermata e così la graduale ripresa dell'inflazione, sia pure «con alcuni segnali di debolezza». Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi alla fine della riunione ...

Draghi : “Lo spread sta danneggiando le banche. Fiducioso che Italia e Ue troveranno un accordo” : Secondo il presidente della Bce, Mario Draghi, l’Italia, come la Brexit e la guerra commerciale, «è fra le incertezze per lo scenario economico dell’Eurozona». Ma Draghi si dice «Fiducioso che si troverà un accordo». La Bce conferma che il Qe proseguirà fino a dicembre e al ritmo di acquisti di 15 miliardi mensili, e «anticipa che in seguito, se i ...

Draghi : lo spread ha un impatto sulle banche italiane. Da Roma «contagio limitato» : La Bce ha confermato i tassi a zero almeno fino all’estate 2019 e la fine del piano di acquisto di titoli di Stato a dicembre. Il quadro economico presenta fattori di incertezza ma non cambia nella sostanza...

Manovra - ecco per chi salgono le tasse Pensioni «quota 100»? Senza regole Lo spread sopra 310 - attesa per Draghi : La pressione fiscale per le imprese nel 2019 potrebbe aumentare. E si profila una stangata fiscale da ben 4 miliardi su banche e assicurazioni

Manovra - Draghi ottimista su compromesso con UE/ Ultime notizie “Ecco perché è aumentato lo spread” : Manovra, Draghi “ottimista su soluzione compromesso”. Ultime notizie, il numero uno BCE “Abbassiamo i toni”. Così ha parlato da Bali il presidente della Banca centrale europea(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 15:06:00 GMT)

Boccia : "Spread sganciato dai fatti Draghi? Parla troppo dell'Italia" : Boccia bacchetta Draghi: "Certe volte sarebbe opportuno fare meno dichiarazioni per evitare di dare una percezione di criticità all'estero". E sullo spread: "Il governo ha senso di responsabilità" Segui su affaritaliani.it

SAVONA “SE LO SPREAD SFUGGE LA MANOVRA DEVE CAMBIARE”/ Ultime notizie - Ministro Affari Ue attacca Mario Draghi : SAVONA, "se lo SPREAD SFUGGE, la MANOVRA DEVE cambiare": poi attacca Mario Draghi. Il Ministro degli Affari Europei contro l'UE. "Pilota automatico anche se si va contro un iceberg"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:10:00 GMT)

Def - Savona : "Se ci sfugge lo spread - la manovra deve cambiare". L'attacco a Mario Draghi : MILANO - Iniziano le prime ammissioni della maggioranza giallo verde: lo spread qualche peso ce l'ha. E il primo a riconoscerlo è il ministro agli Affari europei, Paolo Savona , che nel corso della ...

Def - vertice a Palazzo Chigi. Tria : 'se lo spread arriverà a 500 punti il governo farà come Draghi' : Al vertice dovrebbero partecipare i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Sia Conte che Di Maio e Salvini ...

Draghi a Mattarella : obbedite - o vi faremo morire di spread - : ... che sette anni fa vendette 400 miliardi di dollari in titoli a breve termine, usando i proventi per riacquistarne altri a scadenza più lunga , un modo per ridurre i tassi e stimolare l' economia , ...

Def - Draghi da Mattarella : "Non sottovalutate lo spread"/ Ultime notizie - contatti anche con Ignazio Visco : Draghi da Mattarella: "Non sottovalutate spread e Borse". Ultime notizie manovra, vertice al Quirinale tra il presidente del Bce e il capo di Stato: ecco la ricostruzione(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 12:12:00 GMT)

Draghi a Mattarella : “Attenti alla manovra. Non sottovalutate lo spread e le Borse” : Non era la prima volta, ma certo non accade spesso. Mercoledì mattina Mario Draghi è salito al Colle per un incontro riservato con Sergio Mattarella. I due si consultano il più delle volte al telefono, ma con lo spread alle stelle e il governo sotto pressione hanno preferito vedersi a quattr’occhi. L’incontro non è stato reso noto, e la ragione è d...

Spread - incontro privato Draghi-Mattarella <br>Il presidente BCE : "governo sottovaluta rischi" : Il governo sottovaluta il rischio Spread e di questo avrebbero parlato Mario Draghi e Sergio Mattarella ieri mattina al Quirinale. Il presidente della Bce e il Capo dello Stato si erano già sentiti via telefono negli ultimi giorni di turbolenze sui mercati, ma di fronte all’atteggiamento giudicato poco prudente dell’esecutivo tra i due si è reso necessario un faccia a faccia. Così secondo la ricostruzione de La Stampa. Un incontro privato e ...

Draghi a Mattarella : 'Attenti alla manovra. Non sottovalutate lo spread e le Borse' : Non era la prima volta, ma certo non accade spesso . Mercoledì mattina Mario Draghi è salito al Colle per un incontro riservato con Sergio Mattarella. I due si consultano il più delle volte al ...