Draghi | Lo spread danneggia le banche Non finanziamo il deficit dei Paesi

Draghi : lo spread danneggia le banche italiane. «Non finanziamo il deficit dei Paesi» : La Bce ha confermato i tassi a zero almeno fino all’estate 2019 e la fine del piano di acquisto di titoli di Stato a dicembre. Il quadro economico presenta fattori di incertezza ma non cambia nella sostanza...

Draghi : lo spread ha un impatto sulle banche italiane. «Non finanziamo il deficit dei Paesi» : La Bce ha confermato i tassi a zero almeno fino all’estate 2019 e la fine del piano di acquisto di titoli di Stato a dicembre. Il quadro economico presenta fattori di incertezza ma non cambia nella sostanza...

