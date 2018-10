Draghi | «L’Italia e la Brexit sono tra le incertezze dell’Eurozona Tassi fermi fino a

Draghi : “L’Italia come la Brexit - è tra le incertezze per l’Eurozona” : Anche l’Italia, come Brexit e la guerra commerciale, è fra le incertezze per lo scenario economico dell’Eurozona. Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi. L'articolo Draghi: “L’Italia come la Brexit, è tra le incertezze per l’Eurozona” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Le tre parole di Draghi che spiegano perché oggi non sarà la Bce a salvare l’Italia : Roma. l’Italia si sta autoinfliggendo una crisi da manuale. Il governo ha presentato una manovra insostenibile, con previsioni irrealistiche, bocciata ieri dalla Commissione europea e prima dalle agenzie di rating, dalle istituzioni internazionali, dagli organismi indipendenti nazionali e soprattutt

Manovra - Draghi : “Fiducia in un’intesa ma serve abbassare i toni - non solo l’Italia. Deviazioni? Non è la prima volta” : Una Manovra in deficit per un Paese con un debito alto è più complicata “se la gente comincia a mettere in dubbio l’euro“. Ma l’invito del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi ad “abbassare i toni è a tutte le parti, non solo l’Italia, parlando più in generale”. Draghi in ogni caso è “fiducioso che tutte le parti trovino un compromesso” anche perché è vero che ci sono state ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 ottobre : Risposta alla lettera del ministro Tria. Mercoledì Draghi è stato al Quirinale per discutere con Mattarella dei timori sull’Italia : Dopo i primi numeri Legge di Bilancio. Subito la bocciatura della Ue, i timori di Draghi al Quirinale Bruxelles contesta “deviazioni significative”, il presidente della Bce al Colle ha spiegato che il problema non è il deficit di Stefano Feltri I vicecommissari di Marco Travaglio Non bastando i commissari europei che alzano la voce, i toni, le soglie, lo spread e ogni tanto il gomito, sui giornaloni nostrani proliferano i vicecommissari, ...

L’Italia - i conti - la manovra : ecco perché Draghi ha incontrato Mattarella Video : La manovra di bilancio dovrà superare l’esame della Commissione europea e dei mercati internazionali. Passaggi che preoccupano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi che si sono incontrati, riservatamente, al Quirinale

Draghi incontra Mattarella - l’Italia rischia la Troika. Ma il governo può sfruttarla a proprio favore : Mario Draghi incontra Sergio Mattarella, è preoccupato. Il presidente della Bce dice al presidente della Repubblica che le manovre messe in campo dal governo Lega-M5s possono provocare dure reazioni da parte dei mercati e un giudizio negativo delle agenzie di rating, in un momento in cui i rubinetti del Quantitative Easing stanno per chiudersi. A questo punto, afferma Draghi, l’unica opportunità di sostegno per l’Italia da parte ...

L’Italia - i conti - la manovra : ecco perché Draghi ha incontrato Mattarella : La manovra di bilancio dovrà superare l’esame della Commissione europea e dei mercati internazionali. Passaggi che preoccupano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi che si sono incontrati, riservatamente, al Quirinale